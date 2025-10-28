Slušaj vest

Glumice Sloboda Mićalović i Ana Franić važe za dugogodišnje prijateljice, pa ne čudi što ih često viđamo zajedno.

Ovog puta, dve umetnice su na društvenim mrežama podelile novu zajedničku fotografiju koja je oduševila njihove pratioce. Pozirale su nasmejane ispred ogledala, spontano i opušteno, a pažnju je privukla i njihova modna usklađenost - slojevite kombinacije u sličnim tonovima.

Komentari oduševljenih fanova brzo su se nizali: "Koliko ličite, kao sestre ste!“, "Najbolje glumice“, "Zračite posebnom energijom“ - samo su neki od njih.

Ana Franić i Sloboda Mićalović Foto: printscreen/instagram/anafranic_

Podsetimo, Ana je nekoliko godina provela u Hrvatskoj zbog tadašnjeg supruga, ali se nakon razvoda vratila u Beograd, gde je nastavila karijeru i obnovila bliska prijateljstva, među kojima je i ono sa Slobodom.

Glumica je rođena u Beogradu, u samom srcu grada, a detinjstvo je provela upravo tamo gde puls prestonice nikad ne staje - na Kalemegdanu i u Knez Mihailovoj ulici, koje su bile njeno omiljeno igralište.

- Ovi sa periferije su imali možda više nekakvih dečijih radosti. U strogom centru to su opet zakonitosti velikih saobraćajnica, velikih ulica, mnoštva ljudi, blizina pijace, blizina železničke i autobuske stanice, a u ono vreme to nije bilo baš nešto što je dobro. Ali s druge strane, opet tu je bio Kalemegdan, tu je bila Knez Mihailova, onaj Kalemegdan i ona Knez Mihailova koju smo mi nekako u detinjstvu prihvatali kao svoje igralište, parkić kod Palasa, to je parkić u kom smo prvi put počeli da izlazimo, kada smo imali 12-13 godina, tu smo sedeli, tu smo se okupljali. Nešto zbog čega su drugi dolazili u centar da vide, za nas je bila svakodnevica. Dan-danas mi je smešno, ja se sad zezam da su moja deca kao turisti, mi idemo u grad, to je kao neki turizam - ispričala je Ana svojevremeno.

Iako je Ana zavolela Split u kom je živela i smatrala ga svojom kućom, ipak smatra da se nije snašla kako je očekivala:

- Splitu sam dala svojih sedam godina i mnogo više kada sam bila dete, ali ovih sedam važnih godina sam Splitu dala i mogu da kažem da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad, posle Beograda, u životu. Split je jedan prelep i divan grad za otići, za videti. Živeti u Splitu, živeti u bilo kom primorskom mestu znači navići se na jedan život kakav mi ovde ne poznajemo, na jednu potpunu učmalost manje sredine, zime, vetrova, južine, ludila u glavi i tako dalje. Split deluje na papiru veliki, ali on ima nekakav mentalitet jednog malog mesta - rekla je Ana za Blic.

