Slušaj vest

Glamur i luksuz često prate ludilo i pohlepa, a u ovom slučaju u priču se uplelo i ubistvo. Ne bilo kakvo, već likvidacija koja je važila za najmračniju epizodu u svetu mode sve do smrti Đanija Versaćea dve godine kasnije. Alegra Guči, mlađa ćerka naslednika italijanske imperije i Patricije Ređani, zloglasne Crne udovice po čijem je naređenju smaknut, dugo je o svemu ćutala, a onda je odlučila da iznese svoju stranu priče...

"Moja majka nije dobrog zdravlja. Da, ona je narcisoidna i sebična osoba, ali pre toga je bila ponosna i izuzetno velikodušna žena", uverava nas Alegra Guči, starija ćerka Mauricija Gučija, naslednika prestižne italijanske kuće Gucci, čije je svirepo ubistvo jedna od najbolnijih epizoda modne industrije. Kao što se verovatno sećate, priča je 2021. dospela i na veliki ekran. Međutim, holivudska verzija nije se svima dopala...

Alegra Guči Foto: Spada / LaPresse / Profimedia

Pre nego što se pozabavimo aktelnostima, vratimo se na trenutak u prošlost i odškrinimo vrata "The House of Gucci"... Patricija Ređani i Mauricio Guči rođeni su iste godine, 1948, ona u Modeni, u siromašnoj radničkoj porodici, on u Firenci, kao superbogati naslednik modne imperije. Upoznali su se na zabavi, a devojka u uskoj crvenoj haljini koja ga je podsetila na Elizabet Tejlor očarala ga je na prvi pogled. Venčali su se 1973, uprkos protivljenju njegovog oca, i dobili dve ćerke, Alesandru i Alegru.

Raskalašni život para iz dana u dan je punio naslovne strane. Ludilo, glamur i pohlepa smenjivali su se kao na traci, a dodajmo tome i prevaru, kamen spoticanja koji je Gučiju neposredno došao glave. Nemilosrdno su trošili novac, putovali, kupali se u medu i mleku... Patricija je mesečno davala 15.000 dolara samo na omiljene orhideje, a pamte se i njene izjave kao što je: "Radije bih plakala u rols-rojsu, nego bila srećna na biciklu".

Mauricio Guči i Patricija Ređani Foto: Profimedia

Ni bogat razvod nije bio dovoljan

Sve je bilo savršeno, ili je bar tako delovalo, dok jednog dana Mauricio nije rekao supruzi da odlazi na kratko poslovno putovanje. Međutim, sa puta se nije vratio. Bar ne njoj. Patricija Ređani ubrzo je shvatila da je postala žrtva klišea – muž ju je ostavio zbog mlađe žene. No, prošla je skoro čitava decenija dok se nisu službeno rastali.

Mauricio, koji je nastavio da troši iznad svojih mogućnosti, u međuvremenu je prodao kompaniju koju je sedam decenija ranije osnovao njegov deda Gučio. Mislio je i na bivšu suprugu, pa je tokom brakorazvodne parnice potpisan ugovor prema kome će ona dobijati godišnju alimentaciju od milion dolara.

1/4 Vidi galeriju Patricija Ređani u mladosti Foto: EPS / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mantero/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Očigledno je gospođi Guči to bilo malo. Imala je razloga da bude ljubomorna, i na ženu zbog koje je ostavljena, i na silno bogatstvo kojim je posle prodaje modnog giganta raspolagao njen bivši muž. Naročito joj je bilo krivo što je dozvolio sebi da ostane bez porodičnog biznisa, a smatrala je i da je na taj način izgubio ugled.

Kada je, 27. marta 1995. godine, stigla vest da je Mauricio ubijen u foajeu svoje kancelarije u Milanu, Italija je stala. Nekoliko dana kasnije, na fotografijama sa sahrane, koje su obišle planetu, videli smo udovicu skrhanu od bola. Tada se još nije znalo ko je bio mozak operacije.

Iznošenje tela Mauricija Gučija Foto: EPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dosije Gucci i dalje intrigira svet

U ovakvim slučajevima obično je prvi osumnjičeni druga strana. Ali... Možda bi "dosije Gucci" ostao i nerešen, da dve godine kasnije policiji nije upućen anonimni poziv: "Znam ko je kriv". Kada je Patricija privedena, ćerke su je branile tvrdeći da zbog bolesti nije bila pri sebi. No, sud nije imao milosti. Iako je dokazano da je ubici platila 300.000 dolara, učešće u zločinu nikad nije priznala. A na poslednje ročište došla je u svom stilu: visoke štikle, bunda, Gucci marama oko vrata...

Osuđena je na 29 godina zatvora, ali je zbog primerenog ponašanja i dobrog vladanja puštena mnogo ranije. Već u oktobru 2016. postala je slobodna žena. Prva stvar koju je uradila – otišla je u ulicu Monte Napoleone i kupila kitnjast nakit, naočare i papagaja koga je nosila na ramenu. Sa ćerkama dugo nije pričala, a ionako su joj milioni koje je dobila zahvaljujući razvodu značili više od njih.

Mauricio Guči Foto: EPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alegra Guči je dugo ćutala. I možda bi ostala u ilegali, da Ridli Skot nije snimio film "House of Gucci" sa Lejdi Gagom u ulozi njene majke... Rezignirana onim što je videla, 2022. godine objavile je memoare "Fine dei giochi" (Kraj igre), a kako javlja italijanska La Repubblica, za koju je upravo dala intervju, uskoro stiže i serija.

Alegra Guči: "Film je užasan i prepun gluposti"

"Moj cilj je istina. Da pokažem da iza mog prezimena stoje porodica i neke vrednosti. Želim da izbrišem taj užasni Skotov film pun gluposti i uvredljivih stereotipa (kakva propuštena prilika!), želim da vratim dostojanstvo svom ocu i majci, uprkos njihovim komplikovanim životnim pričama i beskonačnim kontradikcijama".

Pogledajte u galeriji fotografije Lejdi Gage kao Patricije Ređani:

1/6 Vidi galeriju Lejdi Gaga kao Patricija Ređani Foto: MGM / Everett / Profimedia

"Mauricio? Nije bio ni savršen čovek, ni savršen otac, ali – ko jeste? Uvek su ga užasno opisivali, a on nije mogao da se brani. Morala sam da mu odam priznanje. Moja majka ima 77 godina, operisala je tumor na mozgu, nije baš najzdravija... Danas se brinem o njoj zajedno sa sestrom."

Kada je Mauricio ubijen, Alesandra je imala 18, a Alegra 14 godina. "Znam, mi smo za svet bile dve bogate naslednice, a zapravo smo bile samo dve devojčice čija je porodica uništena. Otac pod zemljom, majka u zatvoru... Kao siročići. Ne bih poželela svoj život nikome."

"Taj intervju gurnuo me je u najdublji mrak..."

"Sigurna sam da su mama i tata mnogo voleli, bez obzira na to što su bili sposobni da jedno drugom nanesu užasne i duboke povrede. Ali, i to se dešava kada ljubav prestane."

Alegra Guči Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Decenijama je bila uverena u Patricijinu nevinost. "U onom intervjuu rekla je da nije kriva, ali ni nevina. Gurnuo me je u najdublji mrak. Ponavljala sam u sebi da nije to mogla da kaže, da to nije ona... Više se i ne seća svega. Međutim, mora joj se odati priznanje što se neverovatnom snagom odupirala onome što je doživljavala u zatvoru. Bila je žrtva manipulatora."

"I dok je bila iza rešetaka šetala je u visokim potpeticama, oblačila se elegantno, šminkala se svakog jutra... Jedini put kada sam je videla raščupanu bio je dan pre pokušaja samoubistva u zatvoru u koji su je prebacili."

Patricija je pokušala da se obesi pertlom, ali su je spasli na vreme. Bila joj je ponuđena i otvorena ćelija sa smanjenim nadzorom, kao i mogućnost da radi sa ostalim zatvorenicama, ali je odbila: "Nikad u životu nisam radila, pa ne nameravam ni sada da počnem".

1/6 Vidi galeriju Patricija Ređani danas Foto: Mimmo Carriero- / IPA / Sipa Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, IPA/claudio veneroni / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Da li će ikada doći kraj igrama?

Brend Gucci ne pripada porodici koja ga je stvorila još od 1993. godine, a danas je u vlasništvu korporacije "Kering". "Vidim istoriju moje familije, vidim Alda i Rodolfa, vidim svog oca... Vidim posvećenost, poseban stil, težnju ka eleganciji koja je izdržala test vremena. Čak i ako je brend 'isceđen', mislim da jednog dana može vratiti svoje puno značenje i prave vrednosti."

"Ne znam da li će ikada doći kraj igrama. Bila bih srećna da se zauvek završe ti prljavi trikovi. Nakon očeve smrti ostali smo samo ja, sestra, majka i baka Silvana. Skoro svi su se sakrili."

Patricija Ređani Foto: enrico bona / IPA / Profimedia

Alegra Guči insistirala je da serija koja će se raditi po njenoj knjizi bude kompletno italijanske produkcije, od režije do glumačke ekipe. Na kraju krajeva, to "made in Italy" jedna je od najupečatljivijih karakteristika i odrednica "gučijevskog" stila. Ili je bar bilo.

Ko bi mogao da igra Patriciju Ređani? Bilo ko osim Lejdi Gage, odgovorićemo umesto njene ćerke, pošto je istakla da joj se slavna pevačica nije dopala. Ali, Alegra ne sumnja da će Gabrijele Mućino, reditelj, napraviti dobar izbor.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: