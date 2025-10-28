Slušaj vest

Iznenadna smrt Bena Bejdera, popularnog influensera iz Majamija, poznatog po motivacionim videima o životu i finansijskim savetima, šokirala je svet. Ben je preminuo sa samo 25 godina 23. oktobra, a vest je potvrdila njegova djvojka u emotivnoj objavi tokom vikenda, prenosi Daily Star.

“Poslednjih nekoliko dana bili su najteži u mom životu. Nikada nisam doživela nešto ovakvo, pogotovo ne gubitak nekoga ko mi je bio toliko važan”, napisala je njegova devojka Rim. “Iskreno je voleo svaku osobu koju je upoznao i uvek je bio pozitivan, bez obzira na sve.”

Ništa nije upućivalo na tragediju

Dodala je kako uzrok smrti zasad nije poznat, te da ništa nije upućivalo na tragediju. “Sve se dogodilo iznenada. Trebalo je da večeramo te večeri, a on je delovao sasvim normalno. Razgovarala sam s njim preko FaceTime-a nekoliko sati pre nego što je preminuo – bio je srećan, nasmejan i pun života.”

Tragedija se dogodila samo mesec dana nakon što je Ben 22. septembra proslavio 25. rođendan. U svojoj poslednjoj objavi na Instagramu, u kojoj je pozirao s Rim i prijateljima, napisao je: “Sve što želim za rođendan je – više od svega.”

Rim ga je u svojoj posveti opisala kao “najljubazniju, najbrižniju i najvelikodušniju osobu” koju je ikad upoznala. “Znam da je sebično, ali osećam kao da sam mu dala sve, a i on je meni dao sve – samo da bi mi bio oduzet. Toliko sam srećna što sam ga imala, ali istovremeno zavidim svima koji ga nisu poznavali jer im je lakše da nastave dalje”, napisala je.

Uz video u njegovu čast dodala je i poruku: “Počivaj u miru, Ben Bejder – bio si najbolji čovek kog sam ikada upoznala.” U opisu videa poručila je: “Zagrlite svoje voljene još jače i nikada ne zaboravite da kažete ‘volim te’. Život zna da bude nemilosrdan. Još uvek ne mogu da verujem da ga više nema. Bio je zaista poseban.”

Poruke saučešća preplavile mreže

Ben je na TikToku, Instagramu i Jutjubu okupio više od 200 hiljada pratitelja, s kojima je delio inspirativne savete o uspehu, motivaciji i pozitivnom razmišljanju. Navodno je istog dana kad je preminuo snimio i video s finansijskim savetima – dokaz njegove predanosti pomaganju drugima.

Nakon vesti o njegovoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke saučešća obožavatelja i kolega influensera koji su ga opisali kao toplu, duhovitu i nesebičnu osobu koja je uvek želela da unese svetlost u tuđe živote.

