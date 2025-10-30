Slušaj vest

Veza između slavnog reditelja Romana Polanskog i glumice Šeron Tejt bila je puna strasti, ali i tame. Ona mlada, lepa i tek na početku karijere, a on već poznat i kontroverzan umetnik. Njihova priča završila se na najstrašniji mogući način, tragedijom koja je zauvek promenila Holivud.

Sudbonosni susret na snimanju

Film "Neustrašive ubice vampira" iz 1968. godine bio je ključni trenutak u životu Šeron Tejt. Na snimanju je upoznala Polanskog, s kojim je u početku imala sukobe i nesuglasice. Ipak, ubrzo su postali nerazdvojni. Njihova veza bila je strastvena, ali i burna, prožeta posesivnošću i nepoverenjem. Venčali su se u Londonu, a već sledeće godine svet je bio šokiran vešću da je mlada glumica ubijena.

Brak pun kontroverzi

Od samog početka njihov odnos pratile su glasine o neverstvu i bizarnim seksualnim sklonostima. Polanski je navodno imao potrebu da kontroliše svaki aspekt Šeroninog života — od načina oblačenja do šminke. Njena prijateljica Džoana Petet kasnije je izjavila da joj je Polanski govorio "kako da izgleda" i da mu se više dopada kada nije našminkana.

Prema svedočenjima poznanika, terao je Šeron da ima odnose s drugim ženama dok bi on posmatrao, dovodeći devojke sa losanđeleskih ulica poznatih po prostituciji. Iako je to mrzela, Šeron se bojala da mu se suprotstavi.

Trudnoća i rastanak

Kada je ostala trudna, Polanski se navodno udaljio od nje i nagovarao je da prekine trudnoću. Umesto da bude uz suprugu, otišao je u London, gde je imao aferu s Mišel Filips iz grupe The Mamas & the Papas.

Glumica Šeron Tejt Foto: COLUMBIA PICTURES - Album / Album / Profimedia

Šeron je ostala sama u njihovoj kući u Los Anđelesu, u osmom mesecu trudnoće. Iščekivala je rođenje sina, deteta koje je, prema rečima njenih prijatelja, želela više od svega.

Noć užasa

Devetog avgusta 1969. godine, sledbenici Čarlsa Mensona upali su u kuću Polanskijevih. Te noći, uz Šeron, u kući su bili Džej Sebring, Abigejl Folger, Vojček Frikovski i Stiven Parent. Niko nije preživeo napad. Napadačica Suzan Atkins izbola je Šeron nožem šesnaest puta. Na sudu je kasnije izjavila da su poslednje reči mlade glumice bile:

- Molim vas, pustite me da rodim moju bebu.

Imala je samo 26 godina.

Kraj jedne ere

Glumica Šeron Tejt Foto: Compagnia Generale Finanziaria C / AFP / Profimedia

Ubistvo Šeron Tejt označilo je kraj zlatnog doba Holivuda - prelaz iz glamura u mračnu stvarnost šezdesetih. Roman Polanski je preživeo tragediju i nastavio karijeru, ali nikada nije uspeo da pobegne od senke tog avgusta.

Šeron Tejt ostala je simbol nepravde i izgubljenog života - žena koja je želela da voli i da bude voljena, ali je postala žrtva ludila, opsesije i tuđe moći.

