Mara Vilson zauvek je ostala upamćena kao Matilda - pametna i hrabra devojčica iz istoimenog filma koji je obeležio detinjstvo miliona dece širom sveta. Ali, dok su svi mislili da živi bajku svetske slave, iza kamera se odvijala mnogo teža priča.

Mara Vilson rođena 1987. godine imala je samo šest godina kada je prvi put zablistala na velikom platnu - u čuvenoj komediji "Gospođa Doubtfire", rame uz rame s Robinom Vilijamsom i Sali Fild. Već sledeće godine osvojila je srca publike u filmu "Čudo na 34. ulici", a svetsku slavu donela joj je uloga Matilde - devojčice s natprosečnim umom i velikim srcem.

Mara Vilson sa Robinom Vilijamsom u komediji "Gospođa Doubtfire" Foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Ali dok je publika gledala njene filmske uspehe, Mara je kod kuće vodila bitku koja ju je zauvek obeležila. Njena majka je obolela od raka dojke kada je Mara imala samo osam godina. Umrla je godinu dana kasnije - baš u trenutku kada je film "Matilda" završen. Film je kasnije posvećen njenom sećanju.

Mara je otkrila mračnu stranu Holivuda

Iako je kao dete nizala uspehe koje mnogi glumci ne dožive ni za života, slavna devojčica vrlo rano se suočila i s mračnom stranom Holivuda.

Matilda Vilson danas Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

- Bilo je simpatično kad su mi dečaci iz škole govorili da me vole, ali nije bilo simpatično kad su to počeli da rade pedesetogodišnjaci, priznala je Mara godinama kasnije.

Njene fotografije, kako je kasnije otkrila, završavale su i na sajtovima sa sadržajem za odrasle - montirane i zloupotrebljene bez njenog znanja.

Imala je podršku, ali je dugo bila van javnosti

U tim teškim trenucima podršku su joj pružali glumac Deni DeVito i njegova tadašnja supruga Rija Perlman, koji su je tokom snimanja Matilde čuvali kao sopstveno dete.

Mara Vilson i Deni Devito Foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Nakon svega, Mara se povukla iz sveta filma i odlučila da se posveti obrazovanju. U javnost se vratila tek više od deset godina kasnije, ali bez želje da ponovo bude pred kamerama.

Danas se bavi pisanjem, glumom u animiranim projektima i javno govori o mentalnom zdravlju i zaštiti dece u industriji zabave. U intervjuima često ističe da je pronašla svoj mir - daleko od reflektora.

