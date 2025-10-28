Slušaj vest

Bjorn Andresen, nekada poznat kao "najlepši dečak na svetu", preminuo je juče, 25. oktobra, u 71. godini. Njegova sudbina, istovremeno veličanstvena i tragična, ostala je jedan od najmračnijih primera kako slava može uništiti mladost.

Uspon mladog idola

Kada je imao samo 15 godina, italijanski reditelj Lukino Viskonti izabrao je mladog Šveđanina da igra Tadicija u filmu "Smrt u Veneciji". Ta uloga, naspram Dirka Bogarda, donela mu je svetsku slavu. U Viskontijevim očima, Bjorn je bio oličenje "čiste lepote" - mladić čiji izgled izaziva iskušenja kod bolesnog i ostarelog umetnika.

Uloga mu je donela trenutnu slavu, ali i neizbrisiv ožiljak. "Smrt u Veneciji" postala je prekretnica, a Bjorn je kasnije priznao da je film "uništio mnogo toga" u njegovom životu. Njegova nestvarna lepota, često poređena s Mikelanđelovim Davidom, pretvorila ga je u simbol, ali i u žrtvu sopstvenog izgleda.

Svetlost reflektora i senka iza nje

Decenijama kasnije, Andresen je optužio Viskontija da je bio "kulturni predator" koji je njegovu fizičku lepotu iskoristio za promociju filma, a zatim ga napustio. Nadimak "najlepši dečak na svetu" postao je teret koji ga je pratio do kraja života.

U dokumentarcu iz 2021. godine, otkriveni su crno-beli snimci audicije na kojoj Viskonti traži da se mladi Bjorn skine do kupaćih gaća.

- Viskonti me je seksualizovao. Nisam se osećao prijatno da skidam majicu. Nisam bio spreman za to, rekao je kasnije Andresen.

Za tu ulogu bio je plaćen 4.000 dolara, tada ni ne sluteći da će ga taj film pratiti čitavog života.

Izolacija i eksploatacija

Bjorn Andersen na snimanju filma Smrt u Veneciji Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Tokom snimanja, Viskonti je, prema rečima svedoka, naredio ekipi da ne razgovara s dečakom. Dirk Bogarde, koji je u filmu igrao uz njega, u svojim memoarima je napisao da je Bjorn morao da se kloni sunca, fudbala i mora, iako je sve to "podneo dostojanstveno".

Na londonskoj premijeri, Viskonti je pred kraljicom Elizabetom Drugom i princezom Anom predstavio Bjorna kao "najlepšeg dečaka na svetu" - potez koji mu je doneo instant popularnost, ali i osećaj zarobljenosti.

- Bilo je kao da su me prekrili rojevima slepih miševa. Bila je to živa noćna mora. Bio sam seksualni objekat – glavna meta, rekao je kasnije Bjorn.

Idol Japana i život u senci

Nakon premijere, svet je poludeo za njegovim likom. Japan ga je obožavao - postao je prvi zapadni idol, inspiracija manga umetnicima i tinejdžerskim časopisima. Rijoko Ikeda, autorka kultne "Ruže iz Versaja", lik Lejdi Oskar bazirala je na njegovom izgledu.

Ali dok su ga obožavali u Aziji, u Evropi je njegov život klizio ka samoći i depresiji. Projekti su propadali, novac je nestajao, a ljudi su ga koristili kao trofej.

Bjorn Andersen u poznim godinama Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

- Mora da sam bio užasno naivan... Osećao sam se kao lutajući trofej, govorio je kasnije.

Tragedije i samodestrukcija

Rođen u Stokholmu, Bjorn je rano osetio bol gubitka. Majka mu je izvršila samoubistvo kada je imao deset godina, a identitet oca nikada nije saznao. Odgajan kod bake i deke, nikada nije planirao glumačku karijeru – sanjao je da postane muzičar, ali ga je baka terala na audicije.

Kasnije je oženio pesnikinju Suzanu Roman, s kojom je dobio ćerku Robin i sina Elvina. Njihov sin preminuo je u devetom mesecu života, što je Bjorna gurnulo u duboku depresiju.

- Njihova dijagnoza je sindrom iznenadne smrti odojčeta, ali moja dijagnoza je – manjak ljubavi, rekao je potreseno.

Alkohol i samodestruktivno ponašanje postali su njegov beg.

Poslednje godine i nasleđe

Godine 2021. autori dokumentarca "Najlepši dečak na svetu" pronašli su ga u zapuštenom stanu u Stokholmu — samog, depresivnog i zarobljenog u prošlosti. Izgledao je neprepoznatljivo: s dugom belom kosom i bradom, daleko od eteričnog mladića koji je nekada bio simbol čiste lepote.

Bjorn Andersen Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP / Profimedia

Kada je njegova fotografija iskorišćena za naslovnicu knjige "The Beautiful Boy" bez dozvole, javno je reagovao: smatrao je da odrasla požuda prema adolescentima ne bi smela da se slavi.

Osvrćući se na svoj život, Andresen je sumorno zaključio: - Što se života i karijere tiče – s**balo se mnogo toga.

Bjorn Andresen ostaje simbol izgubljene nevinosti i opomena o tamnoj strani umetnosti koja idealizuje mladost. Bio je umetnik, muzičar i glumac, ali iznad svega – čovek koji je nosio teret tuđe fascinacije svojim licem.

