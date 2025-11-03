Slušaj vest

Svaka era donosi nešto svoje, pa se tako menjaju i ideali lepote. Ipak, postoji neki zlatni standard. Kada je o jačem polu reč, u francuskoj kinematografiji, i pop kulturi uopšte, to je Alen Delon, dok su mu sa one strane Atlantika glavni pandani MarlonBrando i Pol Njumen. Međutim, Njumenu nije godilo neprestano isticanje njegovog (neupitnog) seksepila i sve je činio ne bi li promenio sliku o sebi. Po sopstvenom priznanju, nikad nije bio zavodnik. Voleo je samo dve žene. Druga je bila Džoan Vudvord. Prva je potonula u zaborav.

Pored neospornog šarma, harizme i neverovatnih plavih očiju kojima je mamio uzdahe ženske populacije, Pol Njumen je imao i brojne druge vrline, mada su uvek ostajale u senci kada bi se pojavio bilo gde – na ekranu, sceni, ulici. Jednostavno, zauvek će pored njegovog imena stajati titula "jedan od najlepših glumaca svih vremena", iako se nije slagao sa tim zvanjem, kao ni sa raznim holivudskim stereotipima i klišeima.

Pol Njumen i Džoan Vudvord Foto: 20thCentFox / Everett / Profimedia

Skroman, povučen i pomalo misteriozan, tihi gospodin koji je očarao svet pokušavao je da sakrije privatni život od očiju javnosti i često se humorom distancirao od medijskog ludila. Bio je i veliki protivnik rata, podržavao je prava gej populacije još u vreme kada se to nije smelo, borio se za zaštitu životne sredine. Pored ogromne popularnosti i vrlo uspešne karijere, bavio se mnogim važnim temama i pitanjima kada većina ljudi još nije imala svest o njima.

Bajka koja je trajala pola veka

Bajka sa koleginicom Džoan Vudvord, koja je ušla u sve ljubavne antologije i prevazišla sve holivudske romanse, trajala je pola veka. Čvrsto je verovao da je moguće biti privržen jednoj ženi, a kada su ga pitali kako je moguće da, sa takvim izgledom i zavodničkim statusom, uspeva da odoli svim tim silnim obožavateljkama koje su mu se bacale pod noge, dao je istorijski odgovor: "Zašto bih jeo hamburgere, kad me kod kuće čeka prvoklasan biftek?".

Pol Njumen Foto: THA / Alamy / Profimedia

Ali, niko nije savršen, pa ni Pol Njumen. Iako nije varao Džoan, njihova priča počela je preljubničkom aferom, jer je, u vreme kada su se "spetljali", on bio u braku s glumicom Džeklin Vit, s kojom je imao troje dece. Toliko dugo je trajala ljubav sa Vudvord, da je svet gotovo i zaboravio na njegovu prvu suprugu. A slavni glumac se, ako je verovati biografima, zbog onog što joj je učinio sramio do kraja života.

Džeki Vit, visoka plavuša tamnih očiju, imala je 19 godina i tek je završila školu kada je prvi put ugledala Pola. On je bio pet godina stariji. Gluma, kojom se kratko bavio u srednjoj školi, tada mu nije bila na pameti, jer se fokusirao na porodični posao prodaje sportske opreme.

Venčali su se nedugo nakon što su se upoznali. Bilo je raznih nagađanja o tome šta ga je nagnalo da se rano oženi. Oboje su bili veoma mladi, ona pogotovo. Nije bila ni u drugom stanju. Jednostavno, zaljubili su se i shvatili da ne mogu jedno bez drugog.

Džoan Vudvord Foto: Gene Lesser / Zuma Press / Profimedia

Celog života osećao je krivicu

Prvo dete, sina Skota, dobili su 1950. Pol, koji je u to posleratno doba znao da gluma nije siguran posao kojim bi mogao da prehrani porodicu, i dalje je radio u prodavnici, ali pozorište nije izlazilo iz njegovih vena. Na kraju je uspeo da završi fakultet, sa idejom da će, ako već ne postane glumac, bar predavati glumu.

Par se ubrzo sa detetom preselio u Njujork. Pol je prodavao enciklopedije i išao na audicije, dok je njegov supruga radila kao model. U velikom gradu imao je, logično, i više prilika. Upornost se isplatila, a kada su agenti jednom shvatili da pred sobom imaju nikog drugog do Apolona, ponude su počele da pljušte sa svih strana. Prvo je "pao" Brodvej. U međuvremenu je dobio i drugo dete, ćerku Suzan.

Pol Njumen i Džoan Vudvord Foto: 20th Century Fox/Kobal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Probijajući se u pozorišnom svetu, upoznao je pet godina mlađu Džoan, ali nije je impresionirao na prvi pogled. Mislila je da je on samo "lepo lice" i ništa više, a uz to je bio i zabranjeno voće: gde su brak i porodica, tu je znak "stop". Njumen se, s druge strane, zagrejao za lepoticu iz Džordžije, koja je ime dobila po Džoan Kraford. Štaviše, kako su se često viđali na probama, postala je idealna devojka u njegovim mislima.

"Ona je bila moderna i nezavisna, a ja sramežljiv i konzervativan. Trebalo mi je dugo da je uverim da nisam tako dosadan kao što izgledam", prisetio se jednom prilikom.

Ljubav se rađala iza brodvejskih kulisa

Vatra je gorela, ali to su pre njih shvatili svi drugi, oni s kojima su sarađivali iza brodvejskih kulisa. Kada bi se vratio kući, čekao ga je pakao. Deca su bila mala i zahtevna, a Džeki ogorčena jer je po ceo dan ostajala sama s njima. Dok je Njumen voleo da izlazi, njegova supruga izgubila je interes i za glumu i za društveni život, potpuno se posvetivši porodici. Postajala je i sve ljubomornija. Kako se kasnije ispostavilo - s razlogom.

Pol Njumen Foto: Profimedia

Ni dolazak trećeg deteta, ćerke Stefani, nije ih ponovo zbližio. Nedugo nakon toga Njumenu se otvaraju vrata Holivuda, a desilo se da je prvi važniji film snimao baš sa – Džoan. Kada nisu bili na setu, provodili bi sate i sate pričajući o svemu.

Snimanje je privedeno kraju, usledila je premijera... Pol je na svečanost doveo i suprugu. No, nakon slavlja napustio je nju i društvo, pa pijan seo u auto i divljao po ulicama. Kada je udario u hidrant, policija ga je privela. To problematično ponašanje bilo je posledica krivice koju je osećao, iako se ništa konkretno nije desilo. Spas je potražio u alkoholu.

Dok je on bio rastrzan između odanosti porodici i ljubavi prema Džoan, nju je razdirala spoznaja da bi mogla da mu razori brak. Ali, ljubav se više nije mogla sakriti...

Pol Njumen i Džoan Vudvord Foto: SNAP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prva supruga nije htela ni da čuje za razvod

Jednog dana, Pol je došao kući u nameri da stavi sve karte na sto. Priznao je Džeki šta se događa, ali ona nije htela lako da ga pusti. Njih dvoje su brak sklopili pred Bogom, imali su troje male dece... A to što je zaljubljen u drugu? Proći će! Tako je bar Džeki mislila. Nije prošlo. Jednostavno, ljubav prema drugoj ženi bila je prejaka.

Shvativši da nema drugog rešenja, pokupio je stvari i otišao sa Džoan u Holivud. Iznajmili su kuću na plaži. Iako je sve bilo idilično i romantično, morao je da potraži pomoć psihijatra kako bi savladao bol zbog napuštanja žene i dece.

"Grešan sam kao đavo i taj ću greh nositi do kraja života", navodno je rekao na jednoj od seansi. Ali, od zanosne plavuše nije odustajao. Ona je, jednostavno, bila ta.

Pol Njumen i Džoan Vudvord Foto: Orion Pictures / AFP / Profimedia

Džeki je bila uporna, nije htela da se razvede, a onda se 1957. "dogodio" čuveni film "Dugo toplo leto" u kojem su igrali - Pol Njumen i Džoan Vudvord. Gledajući ih na ekranu, i samoj joj je postalo jasno da su stvoreni jedno za drugo. Čim mu je prva supruga dala razvod, slavni glumac odveo je Džoan pred oltar. Nije pogrešio. Džeki se nije ponovo udavala. Posle razlaza potpuno se povukla iz javnosti i posvetila se deci.

U srećnom braku, čijih je pola veka prevazišlo sve holivudske granice i sva pisana i nepisana pravila šou-biznisa, dobili su tri ćerke. Ostali su zajedno sve do njegove smrti, u septembru 2008. godine.

(Kurir.rs/ Žena)

