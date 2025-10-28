Slušaj vest

Tokom posete katedrali u Ličfildu, kralja Čarlsa je dočekao demonstrant koji ga je ispitivao o skandalu njegovog brata princa Endrjua.

Britanski kralj Čarls poslednjih nekoliko nedelja se suočava s velikom krizom monarhije zbog povećeg broja skandala njegovog mlađeg brata princa Endrjua i njegove bivše supruge Sare Ferguson.

Foto: Louis Wood / News Licensing / Profimedia

Nakon što je poslednjih nedelja isplivala istina koliko su zaista bili bliski sa Džefrijem Epstajnom, 65-godišnji Endrju je bio primoran da se odrekne svih preostalih kraljevskih titula, uključujući onu vojvode od Jorka, a sve više se traži i iseljavanje iz Royal Lodge-a, u kom živi bez plaćanja najma.

Endrjuovi skandali se odražavaju i na kralja Čarlsa, kog je u ponedeljak tokom posete katedrali izviždao jedan demonstrant, član antimonarhističke kampanje Republic. Dok je kralj prolazio pored njega, muškarac je dovikivao pitanja o princu i osuđenom seksualnom predatoru.

"Koliko dugo znate za Endrua i Epstajna?", "Jeste li tražili od policije da zataška Endrua?", "Treba li zastupnicima da bude dozvoljeno da raspravljaju o kraljevskoj porodici u Donjem domu?", bila su pitanja koje je kralj na kraju ignorisao i nije pokazivao reakcije, dok su drugi ljudi ispred katedrale dovikivali muškarcu da ućuti.

Kralj Čarls III na klimatskom samitu COP30 Foto: Henry Nicholls-AFP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Britanski mediji navode da su Endrju i Sara Ferguson pristali da napuste raskošno imanje Royal Lodge, ali su zauzvrat zatražili dva nova doma. Endru navodno želi kuću Frogmore Cottage, bivši dom Harija i Megan, dok Ferdži priželjkuje Adelaide Cottage u blizini, pre nego što se Vilijam i Kejt presele.

princ Endru i Sara Ferguson Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Nove optužbe došle su nakon posthumne objave memoara bivše Epstajnove žrtve Virdžinije Đufre, koja je tužila Endrjua 2022. godine, ali slučaj je zaključen nagodbom u kojoj je dobila 10 miliona funti. Princ nije priznao krivicu, a prema knjizi, insistirao je da Đufre potpiše ugovor o ćutanju, kako bi se izbeglo sramoćenje kraljice Elizabete tokom njenog Platinastog jubileja. Uprskos jakim dokazima, Endru i dalje negira sve optužbe.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Atmosfera u Londonu pred krunisanje kralja Čarlsa