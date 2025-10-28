Slušaj vest

Čuveni američki glumac Kelsi Gramer (70) ponovo je postao otac, javljaju tamošnji mediji, nakon što je njegova supruga Kejt Volš donela na svet njihovo četvrto zajedničko dete.

Zvezda serije "Frejžer" i njegova životna saputnica dobili su sina, a dečak je nazvan Kristofer, otkrio je glumac u podkastu "Pod Meets World", što je pomalo neuobičajeno u poslednje vreme za Holivud, gde se sve ređe čuju starinska i tradicionalna imena među decom poznatih.

Kelsi Gramer i Kejt Volš Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Dečak je Gramerovo osmo dete, jer iz ranijih brakova ima još četvoro dece.

– Desilo se pre tri dana – rekao je on. – Kristofer se upravo pridružio porodici.

Da Kelsi Gramer ponovo postaje tata otkriveno je u junu ove godine, kada su izvori bliski paru ispričali za medije da je on presrećan što će ponovo moći da uživa u očinstvu.

– Neverovatno podržava Kejt tokom trudnoće, što je braku donelo iskru koja im je bila potrebna – ističe neimenovana osoba.

Kelsi Gramer Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Sva deca Kelsija Gramera

Kelsi Gramer i Kejt Volš zajedno imaju ćerku Fejt (12) i sinove Gabrijela (10) i Džejmsa (8), a u braku su od 2011. godine.

Upoznali su se 2009. u avionu, dok je glumac još bio oženjen Kamil Gramer, s kojom ima ćerku Mejson (23) i sina Džuda (20).

Prethodno je Gramer, koji ima vrlo tešku životnu priču, bio u osmogodišnjem braku s Dorin Alderman, s kojom ima ćerku Spenser (41), i s Li-En Suhani. Uz to, ima i ćerku Grir (33), koju je dobio s bivšom devojkom Beri Bakner.

Glumac, takođe, ima i 14-godišnjeg unuka Emeta.

