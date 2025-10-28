Spavao sa ženom svog najboljeg prijatelja: Aferu otkrili kada su saznali da je ostala u drugom stanju!
Sajmon Kauelje od 2013. u braku sa Loren Silverman koja je bila udata za vlasnika kockarnice i milionera Endrua Silvermana, bivšeg prijatelja čuvenog voditelja. Za aferu se saznalo kada se otkrilo da Loren i Kauel čekaju bebu!
Sajmon je bio šokiran kada je čuo da će postati otac, a njegov bivši prijatelj Endru Silverman je podneo zahtev za razvod braka, ali se nije otkrilo da li je to učinilo ubrzo nakon vesti o trudnoći bivše supruge sa kojom je u to vreme imao sedmogodišnjeg sina Adama.
Sajmon Kaeul je godinama, pre nego što je afera razotkrivena, letovao sa Loren na Karibima i sa haremom svojih bivših devojaka i prijateljica. Mnogi su isticali da bivša žena milionera neverovatno liči na njegovu bivšu verenicu Mišgon Husejni.
Sudija najpoznatijih talenat takmičenja redovno je odlazio na letovanje sa Endruom i Loren, a čak je zabeleženo i kako flertuje sa njom pred njegovim očima.
"Sajmon je siguran da je dete njegovo", izjavio je njegov blizak prijatelj, a drugi izvor je dodao: "On je izuzetno organizovan muškarac koji drži stvari pod kontrolom i niko ne bi poverovao da će napraviti ovakvu grešku".
Loren Silverman kao i majka Sajmona Kauela bile su oduševljene vešću o prinovi. "Još ništa nije zvanično potvrđeno, ali ako je to istina, apsolutno sam oduševljena. To je divno! Biće sjajan otac", rekla je majka slavnog voditelja.
Mnogi su se prisetili kako je Kauel 2009. izjavio: "Sačuvaj Bože, ne bih mogao da imam decu. Poludeo bih kada bih video kako žrljaju po zidovima. Kada imate decu, morate da se ponašate prema određenom rasporedu i nema šanse da se izvučete iz toga".
Promenio je mišljenje i danas je sjajan tata. Kauel je kasnije rekao da nije planirao da se oženi Loren, ali je trudnoća sve promenila: "Nešto me pogodilo. Osećao sam se neverovatno zaštitnički prema njima. Nikada nisam imao sličan osećaj".
(Kurir.rs/Mondo)
