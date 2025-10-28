Slušaj vest

Sajmon Kauelje od 2013. u braku sa Loren Silverman koja je bila udata za vlasnika kockarnice i milionera Endrua Silvermana, bivšeg prijatelja čuvenog voditelja. Za aferu se saznalo kada se otkrilo da Loren i Kauel čekaju bebu!

Sajmon je bio šokiran kada je čuo da će postati otac, a njegov bivši prijatelj Endru Silverman je podneo zahtev za razvod braka, ali se nije otkrilo da li je to učinilo ubrzo nakon vesti o trudnoći bivše supruge sa kojom je u to vreme imao sedmogodišnjeg sina Adama.

Sajmon Kauel sa suprugom
Sajmon Kauel sa suprugom Foto: Profimedia

Sajmon Kaeul je godinama, pre nego što je afera razotkrivena, letovao sa Loren na Karibima i sa haremom svojih bivših devojaka i prijateljica. Mnogi su isticali da bivša žena milionera neverovatno liči na njegovu bivšu verenicu Mišgon Husejni.

Sudija najpoznatijih talenat takmičenja redovno je odlazio na letovanje sa Endruom i Loren, a čak je zabeleženo i kako flertuje sa njom pred njegovim očima.

"Sajmon je siguran da je dete njegovo", izjavio je njegov blizak prijatelj, a drugi izvor je dodao: "On je izuzetno organizovan muškarac koji drži stvari pod kontrolom i niko ne bi poverovao da će napraviti ovakvu grešku".

Loren Silverman kao i majka Sajmona Kauela bile su oduševljene vešću o prinovi. "Još ništa nije zvanično potvrđeno, ali ako je to istina, apsolutno sam oduševljena. To je divno! Biće sjajan otac", rekla je majka slavnog voditelja.

Sajmon Kauel Foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia, Avalon / Avalon / Profimedia, Profimedia

Mnogi su se prisetili kako je Kauel 2009. izjavio: "Sačuvaj Bože, ne bih mogao da imam decu. Poludeo bih kada bih video kako žrljaju po zidovima. Kada imate decu, morate da se ponašate prema određenom rasporedu i nema šanse da se izvučete iz toga".

Promenio je mišljenje i danas je sjajan tata. Kauel je kasnije rekao da nije planirao da se oženi Loren, ali je trudnoća sve promenila: "Nešto me pogodilo. Osećao sam se neverovatno zaštitnički prema njima. Nikada nisam imao sličan osećaj".

