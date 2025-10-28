Slušaj vest

Poznata holivudska glumica Lori Laflin, poznata po širokom osmehu, ovih dana prolazi kroz težak period, jer je stavila tačku na brak dug 28 godina.

Zvezda sitkoma "Puna kuća", koja je igrala u mnogim uspešnim serijama, rastaje se od dizajnera Mosima Đanulija, vlasnika brenda Mossimo, s kojim ima ćerke Izabelu Rouz i Oliviju Džejd, ali još uvek nije podnela zahtev za razvod, prema pisanju medija.

Tabloidima je život Lori Laflin uvek bio interesantan, posebno nakon što je provela određeno vreme u zatvoru 2020. jer je s mužem pokušala da podmiti univerzitet kako bi im primio ćerke.

Nakon vesti o razvodu, novinari su se posebno zainteresovali za njen brak s modnim moćnikom, za koji se ispostavilo da je bio daleko od bajke koju je glumica predstavljala u javnosti.

Godinama je trpela "užasnog narcisa"

Prijatelji Lori Laflin kažu da je holivudska lepotica dugo pokušavala da spase svoj brak, a situacija je bila toliko teška i bolna da je u jednom trenutku ona otišla u Đanulijev omiljeni striptiz klub. Navodno je s plesačicama razgovarala o tome šta njen muž doživljava u klubu.

– Godinama je Mosimo išao u klub "Skin" na Robertson Bulevaru u Los Anđelesu – kaže izvor blizak glumici. – Bilo je to pre izvesnog broja godina, ali Lori je otišla tamo da razgovara sa ženama, da sazna šta on radi... Sela je da popriča sa striptizetama.

Glumac Džon Stamos, dugogodišnji prijatelj Lori Laflin i njen kolega iz "Pune kuće", kaže da glumica "trpela mnogo toga tokom godina", a Mosima Đanulija je nazvao "užasnim narcisom".

– Koje god negativne stvari i teške trenutke da je imala u životu – sve je povezano s ovim tipom – rekao je Stamos u podkastu "Good Guys". – Nikad više neću progovoriti s njim.

– Stvarno se trudim da budem uz nju tokom razvoda kao i dok je trajao onaj skandal s koledžom. Neću da debatujem o tome koliko je ona imala veze s tim... Znam da nije. Zbog ovog kretena je otišla u zatvor na tri meseca – ljut je Stamos.

Page Six piše da izvori bliski porodici kažu da Đanuli obožava da ide na kozmetičke tretmane, kockanje i golf.

Par je živeo na visokoj nozi zahvaljujući Lorinoj dugogodišnjoj televizijskoj karijeri, ali još više zahvaljujući Mosimovom uticaju u modnoj industriji u Americi. Njegov najveći "ponos i radost" je igranje golfa u privatnom klubu na Bel eru koji obilaze zvezde poput Majkla Daglasa, ali je tamo imao neprijatne situacije jer su neke poznate ličnosti pokušale da izdejstvuju da Đanulija izbace iz kluba.

Prema pisanju medija, glumica se nadala da će se njen suprug promeniti nakon što su izašli iz zatvora. Oboje su osuđeni na po pet meseci, ali je Lori iza rešetaka provela samo tri, a njena karijera nakon toga više nije bila ista jer joj je imidž trajno narušen i više nije bila "slatkica iz komšiluka".

