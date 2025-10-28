Glumice Paulina Čavez i Bela Podaras u seriji The Expanding Universe od Ashley Garcia

Slušaj vest

Glumica Bela Podaras novo je lice popularne serije "Euforija", a iako se još nije pojavila na malim ekranima, već je privukla veliku pažnju gledalaca. Tokom snimanja jedne scene za novu sezonu ovog hita, glumici se gotovo dogodila nezgoda na plaži.

Nezgoda na setu

Podaras je nosila minijaturni žuti bikini koji joj se u jednom trenutku odvezao i počeo da pada pred znatiželjnim prolaznicima i ekipom sa snimanja. Glumica je brzo reagovala, pridržala kupaći kostim i nasmejala se čitavoj situaciji.

Uprkos malom incidentu, nastavila je da snima kao da se ništa nije dogodilo, čime je pokazala visok nivo profesionalnosti.

Snimanje sa Aleksom Demi

U istoj sceni sa Belom snimala je i Aleksa Demi, koja je nosila crni bikini i istakla svoju vitku figuru.

Očekivanja od nove sezone

Druga sezona popularne serije "Euforija" emitovana je 2022. godine, a fanovi su poslednje tri godine proveli u iščekivanju nove, treće sezone. Njeno prikazivanje očekuje se naredne godine, a ostaje da se vidi kako će na ekranu izgledati scena na plaži zbog koje je Bela Podaras već privukla pažnju publike.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor