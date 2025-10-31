Njima su droga i alkohol uništili život: Imali su slavu i bogatstvo, a onda su upali u kandže narkotika
Zavisnost u Holivudu nije retkost, ali nisu svi uspeli da pobede svoje demone. Za neke poznate ličnosti, droga i alkohol nisu bili samo prolazna faza, već direktan uzrok pada karijere.
Svet slavnih često deluje glamurozno, ali iza crvenih tepiha i reflektora kriju se mračne priče. Mnogi poznati suočili su se s ogromnim pritiskom slave, koji ih je često vodio ka zavisnosti. Alkohol, kokain, heroin i pilule – sve su to supstance koje su služile da se „pobegne“ od stvarnosti. Neki su uspeli da se izvuku i obnove karijere, dok su drugi zauvek ostali zarobljeni u spirali samouništenja.
Britanska pevačica jedinstvenog glasa i velikog talenta nije uspela da pobegne svojim demonima. Njena zavisnost od alkohola i droga, uključujući heroin i kokain, postala je javna borba. Preminula je 2011. godine u 27. godini života, zvanično od trovanja alkoholom. Bila je simbol izgubljenog potencijala.
Stariji brat Hoakina Finiksa bio je jedan od najperspektivnijih mladih glumaca devedesetih. Preminuo je 1993. godine ispred kluba Vajper Rum od predoziranja heroinom i kokainom. Imao je samo 23 godine i nalazio se u usponu karijere. Njegova smrt ostavila je dubok trag u Holivudu.
Amanda Bajns
Jedna od najperspektivnijih mladih glumica, koja je svetsku slavu stekla još kao tinejdžerka, jedan je od najpoznatijih primera koliko slava može biti okrutna. Počela je da eksperimentiše s drogama, uključujući Adderall i marihuanu, uz narušeno mentalno zdravlje. Neobični ispadi na Tviteru, hapšenja i boravci u psihijatrijskim ustanovama doveli su do njenog potpunog povlačenja iz industrije.
Zvezda serije Puna kuća (igrala Stefani) završila je u paklu zavisnosti od metamfetamina i kraka nakon što je serija okončana. Iako je kasnije uspela da sredi svoj život i povremeno se pojavi pred kamerama, njena karijera nikada nije doživela ozbiljan povratak.
Nakon eksplozivne uloge Džona Konora, Furlong nije uspeo da iskoristi stečenu slavu. Zavisnost od heroina i alkohola, problemi sa zakonom i incidenti porodičnog nasilja uništili su njegovu reputaciju. Karijera mu se gotovo ugasila, a i dalje se bori s posledicama.
(Kurir.rs/ net.hr)
Bonus video: Deca koriste društvene mreže za nabavku droge