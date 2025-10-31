Slušaj vest

Zavisnost u Holivudu nije retkost, ali nisu svi uspeli da pobede svoje demone. Za neke poznate ličnosti, droga i alkohol nisu bili samo prolazna faza, već direktan uzrok pada karijere.

Svet slavnih često deluje glamurozno, ali iza crvenih tepiha i reflektora kriju se mračne priče. Mnogi poznati suočili su se s ogromnim pritiskom slave, koji ih je često vodio ka zavisnosti. Alkohol, kokain, heroin i pilule – sve su to supstance koje su služile da se „pobegne“ od stvarnosti. Neki su uspeli da se izvuku i obnove karijere, dok su drugi zauvek ostali zarobljeni u spirali samouništenja.

Britanska pevačica jedinstvenog glasa i velikog talenta nije uspela da pobegne svojim demonima. Njena zavisnost od alkohola i droga, uključujući heroin i kokain, postala je javna borba. Preminula je 2011. godine u 27. godini života, zvanično od trovanja alkoholom. Bila je simbol izgubljenog potencijala.

Ejmi Vajnhaus Foto: Profimedia

Stariji brat Hoakina Finiksa bio je jedan od najperspektivnijih mladih glumaca devedesetih. Preminuo je 1993. godine ispred kluba Vajper Rum od predoziranja heroinom i kokainom. Imao je samo 23 godine i nalazio se u usponu karijere. Njegova smrt ostavila je dubok trag u Holivudu.

River Finiks Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Jedna od najperspektivnijih mladih glumica, koja je svetsku slavu stekla još kao tinejdžerka, jedan je od najpoznatijih primera koliko slava može biti okrutna. Počela je da eksperimentiše s drogama, uključujući Adderall i marihuanu, uz narušeno mentalno zdravlje. Neobični ispadi na Tviteru, hapšenja i boravci u psihijatrijskim ustanovama doveli su do njenog potpunog povlačenja iz industrije.

Amanda Bajns Foto: Profimedia

Zvezda serije Puna kuća (igrala Stefani) završila je u paklu zavisnosti od metamfetamina i kraka nakon što je serija okončana. Iako je kasnije uspela da sredi svoj život i povremeno se pojavi pred kamerama, njena karijera nikada nije doživela ozbiljan povratak.

Džodi Svitin Foto: LORIMAR PRODUCTIONS - Album / Album / Profimedia

Nakon eksplozivne uloge Džona Konora, Furlong nije uspeo da iskoristi stečenu slavu. Zavisnost od heroina i alkohola, problemi sa zakonom i incidenti porodičnog nasilja uništili su njegovu reputaciju. Karijera mu se gotovo ugasila, a i dalje se bori s posledicama.

Edvard Furlong Foto: Profimedija

