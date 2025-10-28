Slušaj vest

Metju Lengford Perirođen je u američkoj saveznoj državi Masačusets. Nakon što su mu se roditelji razveli kada je imao godinu dana, s majkom se preselio u Otavu. Odrastao je u Kanadi i već sa deset godina počeo da upada u nevolje.

Njegova majka je radila za tadašnjeg kanadskog premijera Pjera Trudoa, a mladi Peri se često tukao sa sadašnjim premijerom Džastinom Trudoom. Alkohol je počeo da konzumira sa 14 godina, a do 18. je pio svakodnevno. U tom periodu počeo je da trenira tenis i preselio se u Los Anđeles, gde je živeo sa ocem.

Već sa 15 godina počeo je da se prijavljuje na audicije za reklame, serije i filmove, a pojavio se i u nekoliko poznatih ostvarenja, uključujući i seriju "Beverly Hills".

Put do "Prijatelja"

Na audiciju za „Prijatelje“ otišao je prateći prijatelja koji je želeo da dobije ulogu - Peri se nije posebno pripremao, već je scenario naučio dok je prijatelj vežbao. Prvi put se pred kamerama pojavio kao Čendler Bing u petak, a već u ponedeljak počeo da radi na snimanju.

Producenti su kasnije isticali da je Peri bio rođen za tu ulogu. Često su koristili njegove duhovite opaske u scenariju i uvažavali njegove predloge. Bio je najmlađi član glavne postave serije.

Borba sa zavisnošću

Dok je profesionalno doživljavao ogromni uspeh, privatno je vodio tešku borbu sa alkoholom i lekovima. Najbliži je bio sa koleginicom Dženifer Aniston, koja mu je čak ponudila pomoć kao lična trenerka kada su primetili da se goji.

U svojim memoarima priznao je da je znao da uzme i do 55 tableta protiv bolova dnevno, a više puta je bio na odvikavanju. Kolege sa seta su brzo uočile njegove probleme - znao je da dolazi mamuran ili pijan, pa su mu organizovali nekoliko "intervencija", ali bez većeg uspeha.

Peri je kasnije rekao da se zbog alkohola i opijata ne seća pune tri godine snimanja serije "Prijatelji".

Godine 2018. završio je u bolnici nakon predoziranja opijatima i tada je jedva preživeo. U autobiografiji je otkrio da je na borbu protiv zavisnosti potrošio oko devet miliona dolara, imao 14 operacija abdomena, 15 boravaka u klinikama za odvikavanje i 30 godina redovne terapije dvaput nedeljno.

Ljubavni život

Metju Peri je bio poznat po tome što je privatni život držao podalje od tabloida. Ipak, bio je u vezama sa nekoliko poznatih žena — 1995. godine hodao je sa Jasmin Blit, zvezdom serije "Spasilačka služba", a zatim je kratko bio sa Džulijom Roberts.

Od 2006. do 2012. bio je u vezi sa glumicom Lizi Keplin, a do 2021. godine bio je veren sa Moli Hjurvic.

Tragičan kraj

Glumac je posedovao nekoliko luksuznih nekretnina, a preminuo je 28. oktobra 2023. godine u svom domu u Pacifik Palisejdsu u Los Anđelesu. Njegovo telo pronađeno je u đakuziju, a dva meseca kasnije objavljeno je da je uzrok smrti utapanje usled prevelike količine ketamina.

"Kraljica ketamina" i istraga

Američke vlasti su optužile pet osoba, među kojima su bili lekari i glumčev asistent, za snabdevanje Perija ketaminom i iskorišćavanje njegove zavisnosti zarad profita, što je dovelo do njegove smrti.

Džasvin Sangha (42), žena prozvana "kraljicom ketamina", u septembru je u Los Anđelesu priznala krivicu po pet tačaka optužnice, uključujući i distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću ili teškom telesnom povredom.

Preostala četvorica optuženih takođe su pristala da priznaju krivicu, a presude će im biti izrečene tokom novembra i decembra.

