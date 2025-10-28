Slušaj vest

Porodica Britni Spirs sve je više zabrinuta za pevačicu koja u poslednje vreme, prema pisanju stranih medija, pokazuje sve nestabilnije ponašanje. Njeni bližnji raspravljaju o tome kako intervenisati pre nego što bude prekasno.

Pevačica je nedavno snimljena kako vozi pogrešnom saobraćajnom trakom nakon noćnog izlaska, a viđena je i u restoranu u kom je jedva stajala na nogama. Zbog toga se njena porodica brine da je "izgubila kontrolu". Kako prenosi Daily Mail, Spirsina porodica održava "krizne razgovore", u strahu da njeno ponašanje podseća na period koji je prethodio njenom slomu 2007. godine, kada je obrijala glavu, izgubila starateljstvo nad sinovima i dva puta bila hospitalizovana.

Izvori bliski porodici su za pomenuti medij rekli da rodbina nije sigurna kako intervenisati, a da pritom ne otvori stare rane. Neki od njih predložili su da se Britni ponovo stavi pod starateljstvo kojim je, jednim delom, upravljao njen otac Džejmi. Starateljstvo je trajalo od 2008. do 2021. godine, te je svaki aspekt njenog života bio pod kontrolom.

"Postoji mnogo zabrinutosti. Svi su joj oduvek želeli samo najbolje, a sada pokazuje da donosi loše odluke. Zastrašujuće je. Zato se mnogo razgovara o tome šta uraditi. Kako možemo da je zaštitimo od nje same?", dodali su izvori. Međutim, Britnine bliske osobe ne žele ponovo da proživljavaju katastrofalne posledice koje su usledile nakon što je njena porodica poslednji put preduzela nešto.

"Poslednji put kada je Džejmi intervenisao kako bi zaštitio svoju ćerku, postao je javni neprijatelj broj jedan. Ljudi su govorili da je pokušavao da uzme njen novac, što nije istina. Dakle, pitanje je treba li iko uopšte da interveniše kako bi joj pomogao i da se nosi s posledicama toga", istakli su.

Prošle nedelje su svedoci, koji su videli Spirs tokom njenog izlaska, rekli da je srušila nekoliko čaša i drugih predmeta na pod restorana. U jednom trenutku je podigla čašu i na bizaran način nazdravila sa svima u restoranu, a pritom se činilo da je jedva održavala ravnotežu. Prijateljica ju je tada držala za ruku, a potom odvela napolje. Spirs je, uprkos upozorenjima svih prisutnih, ušla u svoj automobil i krenula da rizično vozi - naglo se okretala u suprotnom smeru, snažno je ubrzavala, skretala je s puta, a onda i prešla u suprotnu traku.

Njena porodica je videla taj video i bili su jako zabrinuti zbog onoga što se dogodilo, kako kažu tri različita izvora. "Stvarno je teško za gledanje. Ali, u ovom trenutku ništa ne može da se učini. Ona to mora sve sama da reši. Međutim, nadam se da zna da postoji mnogo ljudi koji su nekada bili deo njenog života, a koji su zabrinuti za nju i iskreno se brinu za nju", rekao je jedan od izvora.

"Treba je ponovo staviti pod starateljstvo. Ovo je upravo ono što smo videli pre 18 godina. Tada joj je bila potrebna pomoć, a treba joj i sada. Nije u dobrom stanju i očito je da u svom životu nema ljude koji brinu o njoj. Treba joj neko ko će intervenisati i pomoći joj", dodao je drugi.

Spirs je počela da zabrinjava porodicu i fanove nakon što je njen bivši suprug, plesač Kevin Federlajn, objavio memoare "You Thought You Knew", u kojima je otkrio šokantne detalje o pevačici. Kevin, koji je bio u braku s Britni od 2004. do 2007. godine, imao je starateljstvo nad njihova dva sina većinu njihovog detinjstva. Njihova deca - Šon Preston i Džejden Džejms, danas imaju ograničen kontakt s majkom, o čemu je Kevin progovorio prošle nedelje u intervjuu s Pirsom Morganom.

"Britni je jedan dan ove godine videla jednog od mojih sinova, a on je odlučio da se više neće vraćati tamo zbog onoga što je video. Džejden, moj mlađi sin, danas ima 19 godina - bio je tamo nekoliko puta u poslednjih godinu dana, a prestao je da je viđa pre nekoliko meseci zbog situacije", ispričao je Kevin.

Predstavnik pevačice je negirao sve tvrdnje koje je Federlajn izneo, te su istakli da on, kao i mnogi drugi, "profitira na njoj". "S obzirom na detalje iz Kevinove knjige, on i drugi ponovo zarađuju na njen račun, a nažalost, to se događa nakon što je prestala da isplaćuje alimentaciju Kevinu. Jedino što joj je važno su njena deca, Šon i Džejden i njihova dobrobit", rekao je on.

Britnina porodica nije bliska s Federlajnom, ali se navodno slažu s njegovim tvrdnjama. "Kevin je oportunista. Zato ne verujem njegovim izjavama u potpunosti. Ali, apsolutno je u pravu kada kaže da dečaci trenutno oklevaju da provode značajno vrijeme s njom. Situacija je jednostavno previše nestabilna za njih. Dečaci su odrasli pa ovo nije slučaj za Kancelariju za decu i porodične usluge, ali su još dovoljno mladi da treba da budu izloženi stabilnosti, što ne dobijaju kada odlaze u njenu kuću. Snimak njene vožnje je dobar primer s čim se suočavamo. Ljudi su bili tamo, molili je da ne vozi, a ona je ipak to uradila", rekao je izvor.

