Princ Endrju, koji se nedavno odrekao svojih titula, pristao je da se iseli s imanja Royal Lodge u Vindsoru, ali uz jedan uslov. Kako prenosi New York Post, Endrju zauzvrat želi dve kuće.

Princ je navodno zatražio da se preseli u Frogmore Cottage, gde su živeli princ Hari i Megan Markl pre nego što su izbačeni u junu 2023. godine. Endrjuov predloženi dogovor uključuje i da se njegova bivša supruga, Sara Ferguson, preseli u Adelaide Cottage, imanje s kog princ Vilijam i Kejt Midlton planiraju da se isele sa svoje troje dece.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Frogmore Cottage je premala za oboje, a Adelaide Cottage je iza ćoška, tako da će se viđati kad god žele. Obe rezidencije imaju dovoljno prostora da njihove ćerke, Eugeniju i Beatris, zajedno sa svojim porodicama mogu da dolaze u posetu", rekao je izvor za britanske medije.

Prijatelj Endrjua i Sare je dodao: "Niko nije siguran kako će se sve odviti u palati. Endrju je voljan da ode, ali ovo su njegovi zahtevi."

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Princ Endrju živi u Royal Lodgeu, vrednom 38 miliona dolara, od 2003. godine. Ima ugovor o najmu koji mu omogućuje da tamo stanuje sve do 2078. godine. Ferguson takođe živi u Royal Lodgeu, uprkos tome što su se njih dvoje razveli.

Frogmore Cottage je bila kraljevska rezidencija Harija i Megan, koju im je darovala pokojna kraljica Elizabeta. U tu kuću su se uselili 2019. godine, ali su 2023. godine zamoljeni da je napuste nakon što su se odrekli svojih kraljevskih dužnosti. Prošle godine je Endrjuu ponuđeno da se useli u tu kuću, što je odbio jer je, navodno, mnogo manja od Royal Lodgea.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Adelaide Cottage će uskoro biti prazan jer Vilijam i Kejt planiraju da se presele u Forest Lodge, u blizini Windsor Great Parka. Njihov novi dom ima osam spavaćih soba, šest kupatila, teniski teren i izgrađen je 1770-ih godina. Vredan je 21 milion dolara.

Ranije ovog meseca se Endrju, između ostalog, odrekao titule vojvode od Jorka zbog niza novih skandala povezanih s ozloglašenim Džefrijem Epstajnom.

Foto: AP, AP/Andy Kropa, EPA-EFE/WILL OLIVER

"U razgovoru s kraljem i mojom neposrednom i širom porodicom, zaključili smo da stalne optužbe protiv mene odvraćaju pažnju od rada Njegovog Veličanstva i kraljevske porodice. Odlučio sam, kao što sam uvek i činio, da stavim svoju dužnost prema porodici i zemlji na prvo mesto. Stojim pri svojoj odluci od pre pet godina da se povučem iz javnog života", poručio je u saopštenju.

Svoju odluku je objavio nakon što su u javnosti objavljeni isečci iz memoara pokojne Virdžinije Đufre, jedne od Epstajnovih žrtava koja je optužila i Endrjua za seksualno zlostavljanje. On je negirao njene optužbe.

