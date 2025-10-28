Princ koji je obrukao kraljevsku porodicu pristao da napusti Vindsor, ali ima uslov koji je zaprepastio čitavu monarhiju
Princ Endrju, koji se nedavno odrekao svojih titula, pristao je da se iseli s imanja Royal Lodge u Vindsoru, ali uz jedan uslov. Kako prenosi New York Post, Endrju zauzvrat želi dve kuće.
Princ je navodno zatražio da se preseli u Frogmore Cottage, gde su živeli princ Hari i Megan Markl pre nego što su izbačeni u junu 2023. godine. Endrjuov predloženi dogovor uključuje i da se njegova bivša supruga, Sara Ferguson, preseli u Adelaide Cottage, imanje s kog princ Vilijam i Kejt Midlton planiraju da se isele sa svoje troje dece.
"Frogmore Cottage je premala za oboje, a Adelaide Cottage je iza ćoška, tako da će se viđati kad god žele. Obe rezidencije imaju dovoljno prostora da njihove ćerke, Eugeniju i Beatris, zajedno sa svojim porodicama mogu da dolaze u posetu", rekao je izvor za britanske medije.
Prijatelj Endrjua i Sare je dodao: "Niko nije siguran kako će se sve odviti u palati. Endrju je voljan da ode, ali ovo su njegovi zahtevi."
Princ Endrju živi u Royal Lodgeu, vrednom 38 miliona dolara, od 2003. godine. Ima ugovor o najmu koji mu omogućuje da tamo stanuje sve do 2078. godine. Ferguson takođe živi u Royal Lodgeu, uprkos tome što su se njih dvoje razveli.
Frogmore Cottage je bila kraljevska rezidencija Harija i Megan, koju im je darovala pokojna kraljica Elizabeta. U tu kuću su se uselili 2019. godine, ali su 2023. godine zamoljeni da je napuste nakon što su se odrekli svojih kraljevskih dužnosti. Prošle godine je Endrjuu ponuđeno da se useli u tu kuću, što je odbio jer je, navodno, mnogo manja od Royal Lodgea.
Adelaide Cottage će uskoro biti prazan jer Vilijam i Kejt planiraju da se presele u Forest Lodge, u blizini Windsor Great Parka. Njihov novi dom ima osam spavaćih soba, šest kupatila, teniski teren i izgrađen je 1770-ih godina. Vredan je 21 milion dolara.
Ranije ovog meseca se Endrju, između ostalog, odrekao titule vojvode od Jorka zbog niza novih skandala povezanih s ozloglašenim Džefrijem Epstajnom.
"U razgovoru s kraljem i mojom neposrednom i širom porodicom, zaključili smo da stalne optužbe protiv mene odvraćaju pažnju od rada Njegovog Veličanstva i kraljevske porodice. Odlučio sam, kao što sam uvek i činio, da stavim svoju dužnost prema porodici i zemlji na prvo mesto. Stojim pri svojoj odluci od pre pet godina da se povučem iz javnog života", poručio je u saopštenju.
Svoju odluku je objavio nakon što su u javnosti objavljeni isečci iz memoara pokojne Virdžinije Đufre, jedne od Epstajnovih žrtava koja je optužila i Endrjua za seksualno zlostavljanje. On je negirao njene optužbe.
Video: Ovo su simptomi bolesti kralja Čarlsa