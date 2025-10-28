Slušaj vest

Osuđeni muzički mogul Šon Didi Kombs, poznatiji kao Paf Dedi, otprilike bi trebalo da provede tri godine u zatvoru, a sada je objavljeno da je očekivani datum njegovog izlaska 8. maj 2028. godine. Ova informacija stoji na stranicama Savezne uprave za zatvore (Federal Bureau of Prisons).

Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Detalji presude

55-godišnji Paf Dedi je osuđen na 50 meseci zatvora i novčanu kaznu od 430.000 evra zbog kršenja zakona o prostituciji. Proglašen je krivim za prevoz ljudi širom SAD i inostranstva zbog prostitucije, uključujući svoju tadašnju devojku. Dedi služi kaznu u Metropolitan Detention Centeru u Bruklinu.

Kombs, koji se nalazi u pritvoru od hapšenja u septembru 2024, oslobođen je ozbiljnijih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Tužioci su za njega tražili kaznu od 11 godina zatvora, s obzirom na to da mu je ovo prva krivična presuda.

Foto: ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Odvratno, sramotno i bolesno"

Iako se izjasnio nedužnim i insistirao na svojoj nevinosti, Kombs je pred sudom u Njujorku priznao da je njegovo ponašanje bilo "odvratno, sramotno i bolesno". Njegov tim najavio je žalbu na presudu i kaznu.

Paf Dedi i Kesi Ventura Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Ključno svedočenje

Ključnu ulogu u suđenju imalo je svedočenje njegove bivše devojke Kesi Venture Fajn. Ona je pred sudom izjavila da je bila prisiljavana, a ponekad i ucenjivana, na seksualne odnose s muškarcima. Poroti su prikazani i video snimci na kojima se vidi kako Kombs vuče i tuče Fajn u hotelskom hodniku u Los Anđelesu nakon jednog takvog susreta.

