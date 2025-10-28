Slušaj vest

Nakon što je izašla autobiografija Virdžinije Đufre mnogi uticajni ljudi iz sveta bogatih i uspešnih strepe isčekujući da li će se na nekoj od njenih stanica naći i njihovo ime.

Žislen Maksvel, koja je osuđena za seksualnu trgovinu ljudima, podigla je prašinu u javnosti tvrdeći da je imala susret i seks sa glumcem Džordžom Klunijem tokom jedne zabave.

Virdžinija Đufre, žena koja je optužila Džefrija Epstajna i princa Endrjua za seksualnu eksploataciju i zlostavljanje Foto: Printscreen/YouTube/Lifetime

Đufre, koja je izvršila samoubistvo u aprilu, napisala je u knjizi "Ničija devojka" da je Maksvel često volela da se hvali svojim navodnim susretima iz prošlosti, ali da nije sigurna da li je ona to preuveličala i koliko je priča istinita.

- Da li je to bilo istina ili ne, nikada nećemo saznati - napisala je Đufre.

Predstavnici Džordža Klunija nisu dali zvanično saopštenje povodom ovih navoda. Ipak to nije sprečilo ljude da donesu svoje zaključke, pa su mreže preplavljene razmnim komentarima poput "Izgleda da je i Džordž bio nevaljao", "Zar i ti dragi Džordže", "Ovo kad čuje, Amal se sigurno neće dopasti" i tome sličnih.

Džefri Epstin i Žislen Maksvel Foto: SDNY / Zuma Press / Profimedia

U knjizi se opisuje navodni susret u kupatilu na jednom važnom društvenom događaju. Đufre je slične priče pominjala i u svojoj neobjavljenoj memoarskoj knjizi "Plejboj klub milijardera" u kojoj je opisana navodna Maksvelina navika da se hvali vezama sa poznatim osobama.

- Jednom se vratila razdragana kao školarka, sa eksplozijom vesti u glasu, s toliko uzbuđenja da bi čovek pomislio da je sledeća krunska princeza - napisala je ona.

- Navodno je pružila oralni seks Džordžu Kluniju u kupatilu tokom nekog slučajnog događaja… i nikada nije prestala da se hvali tim - dodala je.

Pozadina - Epstajn i Maksvel

Vreme i mesto navodnog incidenta ostaju nepoznati. Kluni nikada nije bio javno povezan sa Džefrijem Epstinom, finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom koji je izvršio samoubistvom dok je čekao suđenje za seksualnu trgovinu ljudima.

