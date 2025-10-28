Slušaj vest

Pop ikona Britni Spirs ponovo je privukla pažnju objavom na Instagramu kojom je odgovorila na pisanje medija o njenom domu.

Četrdesetrogodišnja vlasnica hitova poput "Oops, I Did It Again", "Stronger" i "Baby One More Time" pozirala je u roze kupaćem kostimu i crnim čizmama do kolena dok se u pozadini vide odeća i torbe razbacane po podu u njenoj luksuznoj vili u Los Anđelesu.

"Ovo zapravo nije stari snimak… Probala sam isti kupaći kostim koji sam nosila na Instagramu pre nego sam otišla u Meksiko. Hladno je kao đavo, pa sam htela da proverim da li mi i dalje stoji. I da, moji koferi i odeća su spremni za posetu prijateljici u Santa Barbari – ako se neko pita zašto nije sve savršeno čisto, pametnjakovići… Moja kuća će uskoro biti na naslovnici Homes & Gardensa", otkrila je Britni i time stala na kraj komentarima o prljavom domu.

To sve dolazi u trenutku kada je njen bivši suprug, Kevin Federlajn, u svojoj knjizi izneo teške optužbe na račun pevačice, tvrdi kako je pevačica udarila jednog od sinova u lice, pretila nožem, dojila decu nakon konzumacije alkohola i kokaina.

Kevin Federlajn, Britni Spirs Foto: Regency Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Federlajn, koji od razvoda od Spirs nije imao posao, te je dobijao 40 hiljada dolara mesečno alimentaciju, tvrdi kako su pokret #FreeBritney i ukidanje konzervatorstva bili loš potez jer joj je to donelo haos nakon dugotrajne stabilnosti. S druge strane, pevačica, čija vrednost se procenjuje na oko 70 miliona dolara, optužila je bivšeg supruga za kontinuirano emocionalno zlostavljanje i manipulaciju, dodala je kako su tvrdnje iz njegove knjige dodatno narušile njen već krhki odnos sa sinovima Šonom Prestonom i Džejdenom Džejmsom.

Britni Spirs i Kevin Federlajn Foto: Profimedia

"Jednog od njih sam videla ukupno 45 minuta u poslednjih pet godina", napisala je Spirs, tvrdeći kako Federlajn pokušava da profitira od njihove veze nakon što je izgubio pravo na alimentaciju otkako su im sinovi napunili 18 godina: "Ako nekoga stvarno voliš, ne ponižavaš ga. Ljudi nemaju pojma koliko je ozbiljan i besan postao. Bilo je gore nego što iko može da zamisli."

Britni Spirs Foto: Profimedia

Nekadašnji par bio je u braku od 2004. do 2007. godine, a mnogi fanovi Britni Spirs optužili su Federlajna da je upravo on odgovoran za nervni slom koji je doživela 2007. godine, kada je obrijala kosu, zbog čega je stavljena pod starateljstvo oca Džejmija. Mnogi navode kako je Federlajn mnogo profitirao od velike alimentacije koju je dobijao od Spirs, a čak je pokušavao da produži njeno trajanje do 23. rođendana Džejdena Džejmsa tako što je celu porodicu, uključujući decu koju je dobio s Viktorijom Prins, preselio na Havaje. Njegov zahtev da mu pevačica plaća alimentaciju do 23. rođendana njihovih sinova odbio je sud u Havajima, koji je rekao da ne može da se izmeni pravosnažna presuda u brakorazvodnoj parnici zaključenoj u Kaliforniji.

