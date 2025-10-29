Slušaj vest

Glumica Dženifer Lorens je u intervjuu za The New Yorker, objavljenom u ponedeljak iskreno govorila o prošlim, sadašnjim i budućim kozmetičkim intervencijama.

Lorensova je otkrila da planira da ugradi silikone u novembru, priznajući da se njeno telo nije „vratilo u formu“ nakon rođenja njenog drugog deteta, koje je dobila ranije ove godine sa suprugom Kukom Maronijem.

1/8 Vidi galeriju Dženifer Lorens Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, John Salangsang / AFP / Profimedia, MP / Teresa / Profimedia

Glumica je zatim rekla da ne koristi filere „jer se vide na kameri“. Ipak, prima botoks, napominjući u razgovoru da mora da može da koristi čelo dok glumi i prikazuje različite likove. Kada su je pitali da li je zategla lice, Lorensova je odgovorila: „Ne, ali verujte mi — hoću!“

Zvezda se ranije ovog meseca pojavila sa originalnom verzijom kultne torbe ,,Kelly" brenda ,,Hermès"— koja bi lako mogla postati sledeći vintidž dragulj. Glumica je uočena u Njujorku 13. oktobra, gde je svoj kišni stajling upotpunila ovom izuzetno retkom torbom.

Lorensova je nosila kožnu „bomber“ jaknu brenda ,,Lemaire", uparenu sa farmerkama ravnih nogavica i naočarima brenda ,,Heaven Mayhem". Takođe je izabrala crne kožne čizme brenda ,,The Row", udoban šal u neutralnim tonovima i prsten od 18-karatnog žutog zlata sa smaragdom marke ,,Yi Collection".

,,Hermès Kelly" torba, nazvana po glumici Grejs Keli, je prvi put predstavljena od strane brenda 1930-ih godina. Ranije poznata kao ,,Sac à Dépêches", zvanično je preimenovana u ,,Kelly" 1977. godine. Vintidž verzija torbe koju nosi Lorensova izgleda pomalo drugačije od savremene varijante — poznate pod nazivom Monaco — koja se u preprodaji kreće oko 8.000 dolara (oko 6,860 evra).

Krši pravila

Lorensova voli neočekivane modne kombinacije, pa ne čudi što je prošlog meseca u Njujorku prekršila nepisano modno pravilo: nosila je sandale iako je jesen već zvanično počela.

Letnju obuću, sandale sa kaišićem oko prsta brenda ,,The Row", uparila je sa širokim pocepanim farmerkama, belom majicom i bejzbol kapom. Stajling je upotpunila zlatnom ogrlicom brenda ,,Sophie Buhai", naočarima pravougaonog oblika ,,DMY", i tašnom sa nitnama brenda Gimaguas.

(Kurir.rs/Najžena)

