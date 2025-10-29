Nakon drugog porođaja sve je propalo: Dženifer Lorens progovorila o plastičnim operacijama, evo šta će sve raditi!
Glumica Dženifer Lorens je u intervjuu za The New Yorker, objavljenom u ponedeljak iskreno govorila o prošlim, sadašnjim i budućim kozmetičkim intervencijama.
Lorensova je otkrila da planira da ugradi silikone u novembru, priznajući da se njeno telo nije „vratilo u formu“ nakon rođenja njenog drugog deteta, koje je dobila ranije ove godine sa suprugom Kukom Maronijem.
Glumica je zatim rekla da ne koristi filere „jer se vide na kameri“. Ipak, prima botoks, napominjući u razgovoru da mora da može da koristi čelo dok glumi i prikazuje različite likove. Kada su je pitali da li je zategla lice, Lorensova je odgovorila: „Ne, ali verujte mi — hoću!“
Zvezda se ranije ovog meseca pojavila sa originalnom verzijom kultne torbe ,,Kelly" brenda ,,Hermès"— koja bi lako mogla postati sledeći vintidž dragulj. Glumica je uočena u Njujorku 13. oktobra, gde je svoj kišni stajling upotpunila ovom izuzetno retkom torbom.
Lorensova je nosila kožnu „bomber“ jaknu brenda ,,Lemaire", uparenu sa farmerkama ravnih nogavica i naočarima brenda ,,Heaven Mayhem". Takođe je izabrala crne kožne čizme brenda ,,The Row", udoban šal u neutralnim tonovima i prsten od 18-karatnog žutog zlata sa smaragdom marke ,,Yi Collection".
,,Hermès Kelly" torba, nazvana po glumici Grejs Keli, je prvi put predstavljena od strane brenda 1930-ih godina. Ranije poznata kao ,,Sac à Dépêches", zvanično je preimenovana u ,,Kelly" 1977. godine. Vintidž verzija torbe koju nosi Lorensova izgleda pomalo drugačije od savremene varijante — poznate pod nazivom Monaco — koja se u preprodaji kreće oko 8.000 dolara (oko 6,860 evra).
Krši pravila
Lorensova voli neočekivane modne kombinacije, pa ne čudi što je prošlog meseca u Njujorku prekršila nepisano modno pravilo: nosila je sandale iako je jesen već zvanično počela.
Letnju obuću, sandale sa kaišićem oko prsta brenda ,,The Row", uparila je sa širokim pocepanim farmerkama, belom majicom i bejzbol kapom. Stajling je upotpunila zlatnom ogrlicom brenda ,,Sophie Buhai", naočarima pravougaonog oblika ,,DMY", i tašnom sa nitnama brenda Gimaguas.
(Kurir.rs/Najžena)
VIDEO: Glumica pala u sevdah