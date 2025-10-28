Eros Ramacoti je ludo voleo ovu poznatu Srpkinju: Pričalo se da je zbog nje održao koncert u Novom Sadu!
Italijanski pevač Eros Ramacoti, poznat po svom šarmu i brojnim ljubavnim vezama, a ono što ja zabvano jeste da je bio u romansi sa srpskom manekenkom i voditeljkom Ninom Seničar.
Nakon dva braka i burnog ljubavnog života, Ramacoti je 2006. godine uplovio u vezu s lepom Novosađankom, a tada se pričalo da je upravo zbog nje održao koncert u Novom Sadu.
Iako su oboje izbegavali javno eksponiranje, Nina je jednom prilikom ipak progovorila o njihovoj ljubavi.
- Niko neće saznati da li je zbog mene održao koncert u Novom Sadu. Dogovorili smo se da ne pričamo o tome. Bilo nam je lepo dok smo bili zajedno. I dalje smo u kontaktu, čujemo se s vremena na vreme. Obavezno me pozove da mi čestita rođendan. Ja sam rođena 11. novembra, on 28. oktobra. Oboje smo Škorpije. Mogu sve najlepše da kažem o njemu. Divan je, pažljiv i tolerantan, potpuna suprotnost stereotipima koje prate velike muzičke zvezde. Ne želim da budem poznata samo kao bivša devojka Erosa Ramacotija. Posedujem dovoljno kvaliteta i dovoljno sam ambiciozna da bih bila poznata kao Nina Seničar, a ne kao nečija devojka — rekla je Nina za Gloriju.
Posle raskida s Ninom Seničar, Eros Ramacoti je 2009. godine započeo vezu s Italijankom Marikom Pelegrineli, s kojom je kasnije dobio dvoje dece – ćerku Rafaelu i sina Gabrija.
Ipak, njihov brak nije opstao i par se razveo 2016. godine. Podsetimo, Eros Ramacoti je rođen 28. oktobra 1963. godine i puni 62 godine.
(Kurir.rs/Najžena)
VIDEO: Koncert Erosa u Areni: