- Niko neće saznati da li je zbog mene održao koncert u Novom Sadu. Dogovorili smo se da ne pričamo o tome. Bilo nam je lepo dok smo bili zajedno. I dalje smo u kontaktu, čujemo se s vremena na vreme. Obavezno me pozove da mi čestita rođendan. Ja sam rođena 11. novembra, on 28. oktobra. Oboje smo Škorpije. Mogu sve najlepše da kažem o njemu. Divan je, pažljiv i tolerantan, potpuna suprotnost stereotipima koje prate velike muzičke zvezde. Ne želim da budem poznata samo kao bivša devojka Erosa Ramacotija. Posedujem dovoljno kvaliteta i dovoljno sam ambiciozna da bih bila poznata kao Nina Seničar, a ne kao nečija devojka — rekla je Nina za Gloriju.