Zvezda rijalitija "Made in Chelsea", Sam Vanderpump (28), nećak slavne Lise Vanderpump, otkrio je da mu je dijagnostikovana nepovratna, terminalna bolest jetre i da mu životni vek možda traje još samo nekoliko godina osim ako ne uradi transplantaciju.

Retke urođene bolesti koje su dugo bile „uspavane”

Sam je rođen sa kongenitalnom hepatičnom fibrozom i policističnom bolešću bubrega, ali su te bolesti bile neaktivne sve do prošlog decembra, kada je dobio grip. U kombinaciji s astmom, njegovi organi tada nisu uspeli da izdrže opterećenje.

U razgovoru sa kolegom Olliejem Lokom u emisiji Made in Chelsea, Sam je otkrio:

„Nema nade da će mi se jetra oporaviti. Rekli su mi da verovatno ne bih ni vodio ovaj razgovor s tobom da misle da ću dočekati još četiri ili pet godina. Šalju me na procenu za transplantaciju jetre, pa... eto.”

Na pitanje kako se oseća, Sam je odgovorio mirno i hrabro:

"Trenutno sam zdrav, i nadam se da ću tako ostati sve dok ne dobijem poziv za operaciju. Onda ću se probuditi i biti još zdraviji.”

Sam, koji sa verenicom, manekenkom Alis Jakslej, očekuje svoje prvo dete, rekao je i da postoje pacijenti kojima je transplantacija hitnija, pa ne zna kada će on doći na red.

Nakon emitovanja dirljive epizode, NHS Organ Donation oglasio se na Instagramu, napisavši da se nadaju da će Samova iskrenost „poslužiti kao inspiracija drugima“.

"Nažalost, hiljade ljudi čeka transplantaciju koja bi im spasla život jer nema dovoljno donora. Ako želite da donirate organe, zabeležite svoju odluku i obavestite svoje najbliže.”

Borba za život: Sepsa, otkazivanje organa i hitna intervencija

Ranije ove godine Sam je otkrio da je „zamalo umro” nakon što su mu otkazali jetra i bubrezi, što je dovelo do sepsе, po život opasne infekcije.

Sve je počelo kada je dobio grip i danima bio u krevetu s dehidracijom i jakim bolovima u leđima. Njegova verenica pozvala je hitnu pomoć kad je primetila da postaje „dezorijentisan“. Lekari su kasnije rekli da bi, da je u bolnicu stigao samo 24 sata kasnije, verovatno umro.

"Doktori su mi rekli da mi jetra i bubrezi otkazuju. Počeo sam da plačem. Moja mama je ostala mirna nije želela da me uplaši. Rekli su da je stanje moje jetre ‘izopačeno’ i ‘demonizovano’. Srce mi je radilo ubrzano, pankreas i slezina su bili u problemu, i osećao sam bol u svakom delu tela. Mislio sam da neću preživeti.”

Šokantni rezultati testova i borba s infekcijom

Testovi su pokazali alarmantne vrednosti: njegov C-reaktivni protein (CRP), koji u zdravom telu iznosi 0–5 mg, bio je preko 400, dok su enzimi jetre dostizali 140 (normalno 40).

"Rekli su mi da sam bio najteži pacijent na odeljenju”, prisetio se Sam.

Infekcija je dovela do sepse, a lekari su danima pokušavali da je stave pod kontrolu. Tokom sedam dana bio je na više vrsta antibiotika i antifungalnim lekovima.

Teški simptomi i fizičke promene

Kao posledica otkazivanja jetre, Sam je dobio žuticu, a zbog zastoja tečnosti nije mogao da mokri i morao je da nosi kateter.

"Stomak mi se naduo kao da sam trudan. Bio sam u užasnim bolovima, nisam mogao da spavam. U bolnici sam izgubio 15 kilograma za osam dana.”

Poreklo bolesti i porodična tragedija

Sam je najmlađi sin Marka i Simone Vanderpump i ima starijeg brata Jacka. Njegov otac Mark — brat slavne Lise Vanderpump — preminuo je 2018. godine u 59. godini, a smrt je proglašena samoubistvom uzrokovanim predoziranjem.

Sam je od detinjstva imao redovne kontrole, ali su mu nalazi uvek bili dobri — sve do prošlog decembra, kada su grip i astma zajedno izazvali katastrofalan kolaps organizma.

Nova životna misija: Podizanje svesti i pomoć drugima

Posle svog iskustva, Sam priznaje da mu se životni prioriteti potpuno menjaju:

"Ranije sam slobodno vreme trošio na zabave i piće. Sada želim da ga iskoristim drugačije — da pomažem drugima.”

U novoj sezoni Made in Chelsea planira da govori o bolestima jetre i bubrega, kao i o prepoznavanju simptoma sepse, koja godišnje ubije više ljudi u Britaniji nego rak pluća, dojke i creva zajedno.

"Ova situacija mi je otvorila oči. Planiram humanitarni događaj sa ekipom iz serije i želim da pomognem NHS dobrotvornim organizacijama. Ovo je novi početak za mene.”