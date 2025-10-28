"Izabrala sam kumu odmah pošto sam znala da ću se udati za Milana. To je moja dugogodišnja prijateljica Marija Poštić koju sam stekla zahvaljujući Bjanki. Njena Višnja i moja Bjanka su išle zajedno u vrtić, a danas i u školu. Moja Mara je nekoliko dana pred venčanje zaradila upalu pluća pa ju je zamenio njen suprug Goran Poštić. Naše prijateljstvo je prepuno razumevanja i podrške od samog početka. Zajedno smo prošle mnogo toga za osam godina koliko se poznajemo: rodile Nou i Lenku i kroz druženje shvatile da je prikladno krunisati prijateljstvo ovako važnom ulogom kao što je kumstvo. A život kao život, šašav i blesav uvek ima nešto da zakomplikuje. Nikada neću zaboraviti trenutak kad sam joj saopštila svoju želju. Kod nas kući, uz večeru i vino, rekla sam: „A sad onaj lakši deo organizacije – ti ćeš biti kuma”. Moja Mara je briznula u plač. Od ljubavi i ponosa", rekla je glumica za Hello magazin.