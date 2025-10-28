Glumici kuma nije došla na venčanje: Uoči ceremonije morala da otkaže dolazak, Dragana otkrila šta se tačno desilo
Glumica Dragana Dabović nedavno se udala za snimatelja Milana Kolarskog na intimnom građanskom venčanju. Naredne godine par će se venčati i u crkvi u Herceg Novom, odakle je mlada rodom.
Dragana je otkrila da joj se pred venčanje desila potpuno nepredviđena situacija kada joj je kuma javila da neće moći da prisustvuje ovom bitnom danu zbog zdravstvenih problema koji su je zadesili:
"Izabrala sam kumu odmah pošto sam znala da ću se udati za Milana. To je moja dugogodišnja prijateljica Marija Poštić koju sam stekla zahvaljujući Bjanki. Njena Višnja i moja Bjanka su išle zajedno u vrtić, a danas i u školu. Moja Mara je nekoliko dana pred venčanje zaradila upalu pluća pa ju je zamenio njen suprug Goran Poštić. Naše prijateljstvo je prepuno razumevanja i podrške od samog početka. Zajedno smo prošle mnogo toga za osam godina koliko se poznajemo: rodile Nou i Lenku i kroz druženje shvatile da je prikladno krunisati prijateljstvo ovako važnom ulogom kao što je kumstvo. A život kao život, šašav i blesav uvek ima nešto da zakomplikuje. Nikada neću zaboraviti trenutak kad sam joj saopštila svoju želju. Kod nas kući, uz večeru i vino, rekla sam: „A sad onaj lakši deo organizacije – ti ćeš biti kuma”. Moja Mara je briznula u plač. Od ljubavi i ponosa", rekla je glumica za Hello magazin.
Ovako je Dragana Dabović izgledala na venčanju:
Dragana je otkrila da je nakon venčanja na svoj dodala i prezime svog izabranika te se od sada preziva Dragana Dabović Kolarski.
Glumica je zablistala u belom venčanom izdanju, a mnogi su komentarisali da je izgledala "kao prava grčka boginja". Elegantna toaleta savršeno je isticala njenu figuru, a osmesi mladenaca otkrivali su sreću i ljubav kojom zrače.
Na proslavi venčanja prisustvovali su i Draganini bliski prijatelji i kolege, među kojima su se posebno izdvojili glumica Nina Janković i glumac Ivan Mihajlović. Njihovo prisustvo uveličalo je ovaj poseban dan, a atmosfera je, sudeći po fotografijama, bila vesela i emotivna.