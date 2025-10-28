Slušaj vest

Keran Hejler bivši muž rijaliti zvezde i starlete Kejti Prajs optužen je za tri slučaja silovanja i jedan slučaj seksualnog napada na trinaestogodišnju devojčicu, u periodu dok su još bili u braku.

Nakon što su šokantne vesti isplivale u javnost, Kejti se pojavila na jednom gradskom događaju u Londonu gde je pred medijima komentarisala optužbe na račun svog bivšeg:

Kejti Prajs Foto: Printscreen/Instagram/katieprice

"Kroz šta sam sve prošla... kako da to kažem... aktuelne vesti... Imala sam ozbiljan razlog da budem oprezna, jer je sve mnogo bliže nego što mislite. Ne mogu više da kažem, ali verujem da znate na šta mislim, rekla je Kejti zagodnetno.

Prema navodima policije, navodni zločini dogodili su se između juna i oktobra 2016. godine, dok je Hejler još bio u braku s Kejti. On je optužen za tri slučaja silovanja i jedan slučaj seksualnog napada nad maloletnicom, a pojaviće se pred sudom u Krouliju 19. novembra. Policija je potvrdila da je devojčica, koja ne može biti imenovana iz pravnih razloga, dobila podršku posebno obučenih službenika.

"Možemo potvrditi da je Kiran Hejler (38) iz Zapadnog Saseksa optužen za tri slučaja silovanja i jedan slučaj seksualnog napada na devojčicu od 13 godina. On ostaje pod istragom i očekuje se da se pojavi pred sudom 19. novembra", navodi se u saopštenju policije.

Pravni zastupnik Hejlera istakao je da on "u potpunosti negira sve optužbe" i sarađuje s policijom, dodajući da "veruje u pravosudni sistem i očekuje da će mu ime biti očišćeno".

