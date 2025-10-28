Slušaj vest

Na suđenju desetoro ljudi, osumnjičenih za onlajn uznemiravanje Brižit Makron, Ozije je rekla da optužbe utiču na sve aspekte majčinog života:

"Niri jedan dan ili nedelja ne prođe, a da joj neko ne spomene ovo… Najteže za nju su posledice po porodicu… Njena unučad čuje: ‘Tvoja baka laže’ ili ‘Tvoja baka je tvoj deda.’ To je jako pogađa. Ne zna kako da stane… Ona nije izabrana, nije tražila ništa, a stalno je meta ovih napada.”

Brižit Makron sa ćerkom Foto: Szwarc Henri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ozije je dodala da Brižit sada stalno pazi na svoj izgled i ponašanje, jer zna da bi bilo koja fotografija mogla biti iskorišćena za dalja zlostavljanja.

"Ove tvrdnje su poput vrtloga koji nikad ne prestaje,” rekla je Tifani

Optuženi negiraju uznemiravanje

Među optuženima su osam muškaraca i dve žene, starosti od 41 do 60 godina, od kojih neki imaju mali, a neki veliki broj pratilaca na društvenim mrežama. Neki od njih tvrdili su da su njihovi postovi satira ili humor, dok su drugi isticali da su delili sadržaj jer su smatrali da problem postaje globalan i da Francuska zaslužuje odgovore od Makronovih.

Širenje teorije i američki sudski spor

Lažna tvrdnja da je Brižit Makron zapravo muškarac po imenu Žan Mišel Trognu širila se delom zbog javne pažnje na starosnu razliku između nje i predsednika Emanuela Makrona (Bržit je 24 godine starija).

Makronovi su takođe podneli tužbu u SAD protiv konzervativne podkasterke Kendis Ovens koja je dodatno širila tvrdnju. U tužbi se navodi da je Trognu u stvarnosti Brižitin stariji brat, a ne ona, i da je on 80-godišnji stanovnik Amiensa, gde je odrastao u porodici poznatoj po čokoladnom biznisu.

Brižit Makron sa prvim suprugom:

Porodični i društveni uticaj

Tifani je sudu objasnila kako je lažno predstavljanje njene majke imalo direktan uticaj na porodicu i istakla da je njena majka stalno izložena javnoj sumnji u sopstveni identitet:

"Nemoguće je imati normalan život bez da se ovo ne spominje. Napadi su stalni, njena ličnost se sistematski dovodi u pitanje.”