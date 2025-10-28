Slušaj vest

Glumica Džeklin Smit (80), jedna od originalnih Čarlijevih anđela, podelila je svoja iskustva sa dijagnozom i lečenjem raka dojke u intervjuu za HealthyWomen.

Neočekivana dijagnoza

Smit je primetila promene tokom rutinskog mamografa 2002. godine, ali nije pomišljala da bi mogla imati rak dojke. Nakon biopsije, ultrazvuka i iglene biopsije, još uvek nije očekivala ozbiljnu dijagnozu:

"Kada sam se vratila po rezultate, doktor me je pitao: ‘Jesi li sama?’ Rekla sam: ‘Da.’ Još sam se osećala dobro i nisam mislila na rak dojke. Samo sam mislila, to pitaju svakoga.”

Glumica Džeklin Smit puni 80. godina:

Doktor je tada rekao:

„Imam dobre i loše vesti.“

„Samo mi recite“, odgovorila je Smit

Loša vest: rak dojke je prisutan, ali dobar deo je što je bolest otkrivena u ranoj fazi.

Briga za porodicu i brze odluke

Prva misao Džeklin bila je:

"Hoću li biti tu za svoju decu?“

Doktor ju je uverio:

"Bićeš. Veća je verovatnoća da te udari auto nego da ovo bude problem.“

Smit je odlučila da želi mastektomiju odmah, dok je njena ćerka pripremala nastup u Njujorku. Odmah je želela da upozna hirurga, ali joj je savetovano da ode kući i razmisli o odluci.

"Ušla sam u auto i pozvala muža: ‘Imam rak dojke.’ Rekao je: ‘Šta? Mora da je greška.’ Rekla sam: ‘Ne, idem na mastektomiju.’ On je rekao: ‘Sada sačekaj, istražićemo. Lumpektomija sa zračenjem može biti dovoljna u nekim slučajevima.’”

Neizmerna podrška porodice

Smit je odmah pozvala i majku:

"Mama, imam rak dojke.”

"Draga, ne, ne.”

"Da, mama.”

„Jesi li sigurna?”

Niko nije odmah verovao da je Jaclyn zaista bolesna, što je dodatno naglasilo emocionalni šok i težinu trenutka.

Glumica je podelila važnu lekciju koju je naučila nakon što joj je dijagnostikovan rak dojke:

„Ne mislim da bi mnogi mogli da se nose s tim ili razmišljaju: Kako se ovo moglo dogoditi? Ono što sam naučila iz tog iskustva je: kada vas pozovu na dodatne pretrage, čak i kada kažu: Ne mislimo da je to rak, povedite nekoga sa sobom, jer reč rak ti jednostavno izbriše sve iz glave. Ne čuješ šta ti govore, ne razmišljaš pravilno, ne prikupljaš činjenice.“

Smit savetuje:

„Povedite prijatelja, nekoga ko će biti uz vas. I smešno je, ali sada svaki put kad idem na mamografiju, moj muž ide sa mnom“

Smith ističe da danas vodi pažljiv način života, naročito kada je ishrana u pitanju:

"Ja pazim na ishranu, a suprug mi je kardiokirurg i ohrabruje vežbanje i zdrav način života. On misli da je to jednako važno za telo i mozak. Mislim da sam prilično dobra kada je u pitanju ishrana i vežbanje.“

Što se tiče lečenja raka dojke, Smit je imala lumpektomiju praćenu zračenjem.

Na pitanje šta bi rekla sebi pre 20 godina, odmah nakon dijagnoze, Smith odgovara:

"Ne misliti da je to smrtna presuda. Imala sam malu decu i paničila sam, pitala sam se: ‘Hoću li biti tu?’ Nije mi bilo lako ni kome reći. Kasnije sam shvatila da podrška drugih pomaže i da je u redu biti otvoren. To bih rekla sebi — ne zatvaraj se u sobu.“

Dodaje:

"Okružite se pozitivnim ljudima i znanjem. Učite o svojoj bolesti i preuzmite inicijativu. Uvek kažem deci: ‘Idite na granu drveta — tamo je plod.’“

Aktuelno zdravlje i karijera

Danas se Smith oseća odlično i radi više nego ikad:

"Čak i tokom zračenja, radila sam seriju The District, lansirala liniju nameštaja i učestvovala u drugom filmu Charliejevih anđela. Nisam dozvolila da me situacija zaustavi. I dalje radim i to me drži aktivnom i motivisanom.“

Glumica naglašava:

„Najvažnija lekcija kod dijagnoze je da se ne povlačite. Ja nisam. Radila sam, prihvatila prilike i nastavila dalje. Bilo je to intenzivno i produktivno iskustvo, i tako je i danas.“