Razvod između pevačice Sije i njenog supruga Danijela Bernada, prerastao je u otvoreni sukob uz međusobne optužbe za laži, manipulaciju i zlostavljanje.

Borba za starateljstvo i teške optužbe

Sija (49), poznata po hitu “Chandelier”, podnela je zahtev za razvod u martu ove godine, nakon dve godine braka. Par je prvobitno postigao dogovor da Sia ima puno starateljstvo nad njihovim 19-mesečnim sinom zvanim Sumi.

Međutim, 28. oktobra Bernad (38) je podneo zahtev za isključivo zakonsko i fizičko starateljstvo, tvrdeći da je pevačica “ozbiljna i neposredna opasnost” za dete. U pravnom dokumentu do kojeg je došao People, Bernad je naveo da je Sia “nepouzdana i nesposobna majka” koja se i dalje bori sa zavisnošću, tvrdeći da je u septembru bila hospitalizovana dve nedelje i da je tada testirana pozitivno na barbiturate i benzodiazepine.

Pevačica Sia Foto: Profimedia

„Sijino ponašanje je neodgovorno i opasno i pokazuje njenu potpunu nezainteresovanost za Suminu bezbednost i dobrobit“, napisao je Bernad, uz zahtev za 77.245 dolara mesečno na ime izdržavanja deteta.

Sia uzvraća: “Oružje protiv mene je moja prošlost”

U svom odgovoru sudu, Sia je negirala sve optužbe i zatražila da se Bernadov zahtev odbaci. Navela je da su njegove tvrdnje “potpuno neosnovane i obmanjujuće”, priznajući da jeste imala probleme sa alkoholom i drogama pre više od 15 godina, ali da je već više od šest meseci potpuno trezna.

Pevačica je istakla da je uključena u program rehabilitacije, koji podrazumeva nedeljna testiranja i prisustvo terapeuta za održavanje trezvenosti. Takođe je tvrdila da je Bernad odbio redovno testiranje, iako je ona na to više puta pristajala.

"Moj oporavak je temelj mog života i jedan od glavnih razloga zašto sam odlučila da se razvedem“, napisala je Sia.

"Danijelovo korišćenje moje prošle borbe sa zavisnošću kao oružja teme odavno prevaziđene i dokumentovane, nema nikakav legitiman cilj osim da iskrivi činjenice i potkopa moju verodostojnost.“

Pevačica Sia Foto: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Teške kontratužbe

Sia je dalje tvrdila da je njen bivši muž bio pod istragom policije i službe za zaštitu dece zbog sumnje na posedovanje dečje pornografije na računaru. Iako je slučaj zatvoren bez optužnica, pevačica je navela da i dalje ima ozbiljne sumnje u pogledu sigurnosti deteta tokom boravka s ocem.

S druge strane, Bernad tvrdi da je Sia “pokazivala čudno ponašanje” na rođendanu poznatog prijatelja u martu, gde ju je dadilja kasnije pronašla “dezorijentisanu” na podu, s navodnih 15.000 dolara vrednim ketaminom u džepu.

Scena iz pevačicinog spota Foto: printscreen YT

Finansijski motiv ili briga o detetu?

Sia u dokumentima navodi da veruje kako Bernada pokreće isključivo finansijski interes tvrdeći da mu je od razlaza u martu već isplatila 300.000 dolara.

"Svaki Danov zahtev za dodatno vreme sa detetom povezan je sa finansijskom dobiti, a ne sa iskrenom željom da razvije odnos sa našim sinom“, navela je.

Bernad je, osim starateljstva, u oktobru podneo i zahtev za 250.856 dolara mesečne alimentacije, kao i dodatnih 500.000 dolara za advokatske i računovodstvene troškove.