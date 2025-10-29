Pre nekoliko dana se udala, pa već organizovala novo slavlje: Glumici stižu čestitke "Rolamo dalje sve do kraja..."
Glumica Dragana Daca Dabović (38) nedavno je izgovorila sudbonosno „da“ snimatelju Milanu Kolarskom, a veselje u njihovom domu se nastavlja.
Na društvenim mrežama Daca je podelila da njena ćerka slavi deveti rođendan, uz nekoliko fotografija sa proslave koje su oduševile njene pratioce.
"Srećo majkina, 9 najlepših godina mog života! Privilegija je biti tvoja mama, odaprave! Rolamo dalje sve do kraja, do beskraja", napisala je glumica.
Nakon venčanja, Dabovićeva je otkrila detalje intimne ceremonije, te je ispričala zbog čega su se venčali u Pančevu:
- Milan je Pančevac, tu živimo već nekoliko godina i onda je sasvim logično da smo se venčali tamo - rekla je ona i dodala:
- Prvo smo planirali veliku svadbu prošle godine, ali smo na kraju odlučili da svečani svadbeni ručak bude u krugu kumova, prijatelja i porodice...
Tom prilikom glumica je otkrila i zanimljive detalje o svojoj venčanoj kumi:
- Izabrala sam kumu odmah pošto sam znala da ću se udati za Milana. To je moja dugogodišnja prijateljica Marija Poštić koju sam stekla zahvaljujući Bjanki. Njena Višnja i moja Bjanka su išle zajedno u vrtić, a danas i u školu. Moja Mara je nekoliko dana pred venčanje zaradila upalu pluća pa ju je zamenio njen suprug Goran Poštić. Naše prijateljstvo je prepuno razumevanja i podrške od samog početka. Zajedno smo prošle mnogo toga za osam godina koliko se poznajemo: rodile Nou i Lenku i kroz druženje shvatile da je prikladno krunisati prijateljstvo ovako važnom ulogom kao što je kumstvo. A život kao život, šašav i blesav uvek ima nešto da zakomplikuje. Nikada neću zaboraviti trenutak kad sam joj saopštila svoju želju. Kod nas kući, uz večeru i vino, rekla sam: „A sad onaj lakši deo organizacije – ti ćeš biti kuma”. Moja Mara je briznula u plač. Od ljubavi i ponosa.
