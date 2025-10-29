mladi momak iz Hrvatske je hit na mrežama

Ako ste bar jednom u poslednjih nekoliko meseci otvorili TikTok ili Instagram, verovatno ste primetili mladića koji emotivno peva hit Đorđa Balaševića - „Olivera“. Ovaj talentovani momak zove se Jakov Jozinović je sinoć nastupio pred punom MTS dvoranom u Beogradu, oduševivši publiku.

Karte za njegov koncert su se rasprodale u rekordnom roku, a o njemu i dalje bruje društvene mreže. Stoga vam otkrivamo ko je Jakov i zbog čega ga mladi toliko vole.

Pogledajte u videu kako je to izgledalo sinoć:

Jakov prvi put zapevao svoju pesmu: Publika u dvorani upalila blicev Izvor: MONDO

Jakov Jozinović, student novinarstva, često se naziva modernim Balaševićem i Čolićem, a njegova popularnost na društvenim mrežama i među publikom širom regiona raste iz dana u dan. Iako peva godinama, ovog leta je postao pravi fenomen - njegovi koncerti se brzo rasprodaju, a redovi za karte su satima.

Od Zvezdice do viralnog hita

Jakov Jozinović koncert u Beogradu Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Jakov se prvi put predstavio široj javnosti 2018. godine u popularnom talent šouu Zvezdice, gde je izveo pesmu Samo jedna noć. Tada mu je Enis Bešlagić rekao:

Jakov baladom otvorio koncert u Beogradu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

„Tvoj šarm nas tera da zaboravimo sve loše. Kad bi se pretvarao, borio bih se za tebe do kraja.“

Iako Jakov izvodi mnoge poznate pesme, njegova popularnost je eksplodirala kada je njegova izvedba pesme „Olivera“ postala viralni hit. Neki su se čak pitali da li peva samo tu pesmu, a komentari ispod njegovih videa pokazuju koliko publika obožava baš tu izvedbu.

Olivera kao „pola njegove“ pesme

Jakov Jozinović koncert u Beogradu Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Jakov otkriva da njegovi nastupi često traju dva sata ili više, a organizatori ponekad moraju da ga „isteraju sa scene“. Međutim, „Olivera“ Đorđa Balaševića za njega ima posebno značenje:

Poslušajte u videu izjavu mladog Jakova uoči koncerta:

Jakov Jozinovic o razgovoru sa Prijovickom, uspehu u Srbiji Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

„Prvi put kada sam je čuo, rekao sam sebi - moram da je izvedem. Dopao mi se tekst i emocija pesme. Počeo sam da je pevam spontano, a u poslednjih šest meseci ljudi je najviše snimaju i dele. Nekako osećam kao da je postala pola moje pesme, bez koje ne mogu da nastupam.“

Pored Balaševića, Jakov izvodi i hitove Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Džibonija, Petra Graše i mnogih drugih. Često bira pesme iz ravnice, poput "Juliške", koja je takođe postala popularna među mlađom publikom zahvaljujući TikToku.

Bonus video: Prija na koncertu Jakova Jozinovića