Slušaj vest

Ako ste bar jednom u poslednjih nekoliko meseci otvorili TikTok ili Instagram, verovatno ste primetili mladića koji emotivno peva hit Đorđa Balaševića - „Olivera“. Ovaj talentovani momak zove se Jakov Jozinović je sinoć nastupio pred punom MTS dvoranom u Beogradu, oduševivši publiku. 

Karte za njegov koncert su se rasprodale u rekordnom roku, a o njemu i dalje bruje društvene mreže. Stoga vam otkrivamo ko je Jakov i zbog čega ga mladi toliko vole.

Pogledajte u videu kako je to izgledalo sinoć:

Jakov prvi put zapevao svoju pesmu: Publika u dvorani upalila blicev Izvor: MONDO

Jakov Jozinović, student novinarstva, često se naziva modernim Balaševićem i Čolićem, a njegova popularnost na društvenim mrežama i među publikom širom regiona raste iz dana u dan. Iako peva godinama, ovog leta je postao pravi fenomen - njegovi koncerti se brzo rasprodaju, a redovi za karte su satima.

Od Zvezdice do viralnog hita

Jakov Jozinović koncert u Beogradu
Jakov Jozinović koncert u Beogradu Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Jakov se prvi put predstavio široj javnosti 2018. godine u popularnom talent šouu Zvezdice, gde je izveo pesmu Samo jedna noć. Tada mu je Enis Bešlagić rekao:

Pogledajte u videu kako je to izgledalo sinoć:

Jakov baladom otvorio koncert u Beogradu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

„Tvoj šarm nas tera da zaboravimo sve loše. Kad bi se pretvarao, borio bih se za tebe do kraja.“

Iako Jakov izvodi mnoge poznate pesme, njegova popularnost je eksplodirala kada je njegova izvedba pesme „Olivera“ postala viralni hit. Neki su se čak pitali da li peva samo tu pesmu, a komentari ispod njegovih videa pokazuju koliko publika obožava baš tu izvedbu.

Olivera kao „pola njegove“ pesme

Jakov Jozinović koncert u Beogradu
Jakov Jozinović koncert u Beogradu Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Jakov otkriva da njegovi nastupi često traju dva sata ili više, a organizatori ponekad moraju da ga „isteraju sa scene“. Međutim, „Olivera“ Đorđa Balaševića za njega ima posebno značenje:

Poslušajte u videu izjavu mladog Jakova uoči koncerta:

Jakov Jozinovic o razgovoru sa Prijovickom, uspehu u Srbiji Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

„Prvi put kada sam je čuo, rekao sam sebi - moram da je izvedem. Dopao mi se tekst i emocija pesme. Počeo sam da je pevam spontano, a u poslednjih šest meseci ljudi je najviše snimaju i dele. Nekako osećam kao da je postala pola moje pesme, bez koje ne mogu da nastupam.“

Pored Balaševića, Jakov izvodi i hitove Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Džibonija, Petra Graše i mnogih drugih. Često bira pesme iz ravnice, poput "Juliške", koja je takođe postala popularna među mlađom publikom zahvaljujući TikToku.

Ne propustitePop kulturaPao sistem za prodaju karata za koncert mlade hrvatske zvezde: Ima samo 19 godina, a već je miljenik publike u celoj bivšoj Jugoslaviji
Jakov Jozinović.jpg
KulturaSpektakl ansambla Kolo čeka nas ove nedelje u MTS dvorani - igrači, pevači i muzičari spremaju nezaboravan početak letnje sezone
img20240705wa0008.jpg
KulturaČAK 100.000 LJUDI JE POGLEDALO KONCERT IVANA BOSILJČIĆA „NAŠE VEČE“! Glumac za Kurir otkriva šta se sprema 22. maja U MTS Dvorani!
432767.01_52_21_08.Still008.jpg
KulturaVlado Kalember i Srebrna krila pokorili MTS dvoranu: Planule ulaznice za dva koncerta, s Juricom Pađenom i Dejanom Cukićem napravili šou za pamćenje
Vlado Kalember i Srebrna krila MTS dvorana 04.04.2025. FOTO Aleksa Stankovic (1).jpg
Pop kulturaSrđan Marjanović održao koncert u MTS dvorani: Sjajnom muzičkom večeri legendarni muzičar počeo novu turneju
09.JPG
KulturaKerber najavio dva koncerta u MTS dvorani: "Beograđani su divna publika, koncerti neće biti isti"
unnamed (3).jpg

 Bonus video: Prija na koncertu Jakova Jozinovića

Prijovicka na koncertu Jakova u Beogradu: Uživa u prvom redu, a ne u VIP lozi Izvor: MONDO/Đorđe Milošević