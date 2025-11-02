Slušaj vest

Slavni glumac Kelsi Gramer dobio je pre nekoliko dana osmo dete, u 71. godini. Jedna od najpoznatijih svetskih zvezda komedije, kada je u pitanju broj naslednika, spada u rekordere među svojim kolegama, ali važi i za komičara najtužnije sudbine, zbog porodičnih tragedija koje su ga zadesile.

Glumac se ženio četiri puta, a ovo su detalji o njegovoj deci i brakovima.

Kada je imao 13 godina, ubijen je njegov otac Frenk. Tragedija se desila nakon što mu je Artur Bevan Najls zapalio automobil u blizini porodične kuće. Kelsijev otac, tada 39-godišnjak, istrčao je napolje da bi se suočio sa osobom koja je izazvala požar.

Kelsi Gramer Foto: Randy Shropshire / Getty images / Profimedia

Najls, koji je bio protiv bele rase, pucao je dva puta u njega i usmrtio ga. To je bila kulminacija rasnog nasilja koje je ubica širio mesec dana ranije.

Za manje do 10 sati policija je uhapsila Najlsa, koji je tada imao 29 godina i radio kao taksista. Oslobođen je optužbi za ubistvo i podmetanje požara zbog neuračunljivosti. Decenijama je bio na psihijatrijskom lečenju, piše Radar Online.

Naredna tragedija desila se 1975. godine. Gremerova sestra Karen otišla je 1. jula te godine na posao u restoranu Red Lobster. Pre toga je razgovarala sa bratom. Serijski ubica Fredi Glen i još trojica muškaraca opljačkali su lokal, a Karen su držali na nišanu da bi je zatim oteli i odveli u stan gde su je silovali.

Sestra Kelsija Gramera Foto: Kelsey Grammer / Planet / Profimedia

Nakon toga su je odveli u jednu ulicu i izboli 42 puta. Ostavili su je da na smrt iskrivari. Imala je 18 godina.

Kelsi Gramer je identifikovao telo svoje sestre, a zatim saopštio majci tragičnu vest. Kako je kasnije pričao, alkoholizam i borba sa zavisnošću od droge bili su uzrokovani tom tragedijom, odnosno osećajem krivice da je trebalo da zaštiti Karen. Bili su veoma bliski.

U intervjuu sa Oprom Vinfri 2012. rekao je da je bio spreman da oprosti ubicama, ako preuzmu odgovornost za zločin jer su tvrdili da su nevini. U tom istom razgovoru priznao je da je izgubio veru u Boga nakon ubistva sestre.

Kelsi Gramer sa sestrom 1964. godine Foto: Kelsey Grammer / Planet / Profimedia

Oprostio je Glenu na ročištu 2014. kada se "uverio u njegovo kajanje", ali nije podržavao odluku da se ubica pusti na uslovnu slobodu, rekavši da bi to "bila izdaja života njegove sestre", piše Vanity Fair.

Glumac je svoju najstariju ćerku nazvao Spenser Karen Gremer. Priča o ubistvu sestre Kelsija Gremera prikazana je u seriji "Animal Nature".

Glumac je prošle godine u podkastu Where Everybody Knows Your Name pričao o tome kako je 1980. izgubio dva polubrata, Bilija i Stivena. Prema njegovim rečima, Bilija je napala ajkula na Devičanskim ostrvima nakon čega su vlasti naredile lov na ovu neman. Pronašli su jednog mornog psa koji je u čeljustima imao komade odeće kakvu je tog kobnog dana žrtva nosila.

Kelsi Gramer Foto: Adam Scull / Newscom / Profimedia

Stiven je krenuo za bratom da bi ga spasio, pa se udavio usled plućne embolije. Njegovo telo nije pronađeno, piše newsweek.com.

Glumac tvrdi da su vlasti na Devičanskim ostvrima prikrile detalje ove tragedije kako se ne bi ugrozio turizam. Tvrdi i da ima dokaze za to.

