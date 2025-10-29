Slušaj vest

Megan Markl proširila je ponudu svog lajfstajl brenda As Ever novom prazničnom kolekcijom, a jedan proizvod se posebno ističe. Reč je o sveći od 64 dolara (oko 55 evra), čiji je miris inspirisan danom njenog venčanja s princem Harijem, a koja je najavljena prošle nedelje putem Instagram videa.

Miris sećanja na venčanje

Brend je zvanično predstavio nove proizvode za hladnije dane, uključujući sveću pod nazivom Signature Candle No. 519. Kako je objašnjeno u saopštenju za javnost, broj 519 označava 19. maj 2018, datum kada su se Megan i Hari venčali.

Sama sveća ima note "marokanskog lista mente, listova belog čaja i pozadinsku notu drvenastog kardamoma", stvarajući "osvežavajući miris za buđenje, poput šoljice čaja od mente". U kolekciji se nalazi i druga sveća, br. 084, inspirisana mirisima Meganinog porodičnog doma i nazvana po datumu njenog rođendana, 4. avgusta.

Poslovni uspeh i više cene

Kako piše "Vanity Fair", brend As Ever postigao je trenutan uspeh. Nakon lansiranja u aprilu, svi debitantski proizvodi rasprodati su u roku od sat vremena, a slično se dogodilo i s kasnijim kolekcijama.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja princa Harija i Megan Markl:

1/6 Vidi galeriju Venčanje princa Harija i Megan Markl Foto: Paul Edwards The Sun / News Licensing / Profimedia

Dok su prvi proizvodi bili cenovno pristupačniji, s cenama ispod 30 dolara (oko 26 evra), nova praznična kolekcija donosi značajan porast cena. Sveće tako koštaju 64 dolara (oko 55 evra), a novo penušavo vino, opisano kao "idealno za proslavu veridbe, postignuća ili ponovnog susreta", prodaje se za 89 dolara (oko 76 evra).

U nedavnom intervjuu na Fortune-ovom samitu Najmoćnijih žena, Megan je priznala da je velika potražnja za proizvodima brenda zakomplikovala planiranje za njen mali tim.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon što su prvi put rasprodali zalihe, Megan je objasnila: "Rekli smo, super, povećajmo zalihe deset puta za sledeću sezonsku kolekciju. Dobićemo sve potrebne metrike. Zatim se sve rasprodalo u roku od četiri sata - što je, opet, sjajno, ali nam zapravo nije pomoglo."

Saradnja s Netflixom

As Ever je osnovan kao zajedničko ulaganje s Netflixovim odeljenjem za potrošačke proizvode, a lansiran je uz Meganinu TV emisiju o hrani i životnom stilu, "With Love, Meghan".

Foto: Netflix / Ferrari / Profimedia

Emisija je premijerno prikazana u martu, druga sezona od osam epizoda usledila je u avgustu, a za novembar je najavljen i praznični specijal. Iako je treća sezona još uvek neizvesna, Megan je potvrdila da planira da nastavi saradnju s kompanijom nezavisno od sudbine emisije.

