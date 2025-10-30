Slušaj vest

Modna dizajnerka i bivša pevačica grupe "Spice girls" Viktorija Bekam je otkad se pojavila na javnoj sceni jedna od najbolje odevenih dama i sinonim za besprekoran stil.

1/4 Vidi galeriju Viktorija Bekam Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Supruga Dejvida Bekama je vična u kreiranju elegantnih, a jednostavnih odevnih komabinacija. A najbolje od svega jeste što uz malo truda možete i vi izgledati kao ona ili makar "pozajmiti" neka modna pravila i izgledati savršeno na poslu, u izlasku ili dnevnoj šetnji.

U nastavku vam predstavljamo 8 modnih pravila Viktorije Bekam:

Poigrajte se sa crvenom bojom

Ako niste sigurni prilikom kombinovanja boja, isprobajte trend "neočekivane crvene". To je odličan način da obučete neke smelije nijanse i komade, a da izgledate sjajno.

Tako je jednom prilikom Viktorija Bekam dodala šarm svojoj beloj haljini crvenim potpeticama, koje su sve samo ne obične.

Upečatljiv modni aksesoar

Ponekad je jedino što vam je potrebno da biste poboljšali izgled upečatljiv dodatak – poput ovog kontrastnog kaiša sa velikom kopčom, koji je Viktorija Bekam nosila sa kremastom kombinacijom košulje i pantalona na Menhetnu.

Jednostavno, ali bez napora elegantno – idealan elegantno-ležerni izgled, a idealna ideja kada želite da razbijete monohromatski izgled.

Zasenite sve u svili

Nijansa dragulja i uske, svilenkaste teksture su sigurna "ulaznica" za luksuzan stil Viktorije Bekam.

Ovo je fantastična ideja za večernji izlazak, a ako želite u potpunosti da "iskopirate" njen stil, onda se opredelite za asimetrični kroj kako biste dodatno privukli pažnju gde god da se nađete.

Igrajte se sa bojama i retro izgledom

Viktorija Bekam ume sjajno da se poigra sa bojama i stilovima, pa nas je tako oduševio ovaj njen vintidž izgled iz 1970-ih godina.

Igranje teksturama i odabir dubljih nijansi maslinastozelene i bordo boje.

Krojeni komadi

Ako bismo morali da imenujemo samo jednu stvar koju Viktorija Bekam nosi apsolutno savršeno, bile bi to krojene pantalone ili bilo šta krojeno.

Bilo da su u pitanju oštre linije ili luksuzniji kroj, njen kompletan izgled je uvek besprekoran i često monohromatski

Upečatljive hulahopke

Jedna od najvećih stilskih lekcija koje smo naučili od Viktorije Bekam? Da su hulahopke uvek dobra ideja.

Modna dizajnerka ima dar za uparivanje upečatljivih čarapa sa klasičnim komadima, savršen način da se uklopi između rizičnog i prefinjenog. Ona takođe voli dobar blejzer – strukturirani jastučići za ramena na ovom modelu naglašavaju sukob muške i ženske mode.

Crvena i zelena bi trebalo češće da se vide zajedno

Ako ste mislili da se Poš drži samo neutralnih boja, razmislite ponovo.

Ovaj oštri izgled privukao je pažnju u Njujorku pre nekoliko godina, zahvaljujući njenom uparivanju limeta zelene midi-haljine sa smelim crvenim potpeticama. Komplementarne boje za upečatljiv stil su pobedile!

Izdužite noge zvonastim nogavicama

Niste sigurni da li je oživljavanje zvonastih farmerki za vas? Pogledajte još jednom Viktoriju Bekam u farmericama sa širokim nogavicama i razmislite ponovo.

Zvoncare u indigo tamnoj boji savršen su spoj za izdužavanje figure.

VIDEO: Viktorija Bekam