Bred Pit obožava sport. Prati često vodeće teniske turnire, a kako vidimo, omiljen mu je i bejzbol. Na istoj utakmici bili su iMegan Markl i princ Hari koji su razbesneli fanove Dodgers tima.

Megan i princ Hari Foto: MLB/Fox Sports / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Slavni glumac koji će 18. decembra proslaviti 62. rođendan pa još zvanično ima 61 godinu, plenio je osmehom sa tribina uz demonstraciju svojue nesvakidašnje lepote čija moć ne jenjava ni više decenija nakon njegovog glumačkog debija.

Bred Pit Foto: MLB/Fox Sports / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Osmehom je privukao poglede, ali i brkovima u retro stilu. Brkčići stari nekoliko dana savršeno mu stoje. Pit često nosi i bradu, a kao pravi kamelenom, odlilčno izlazi na kraj sa raznim transformacijama svog imidža.

Bred Pit Foto: MLB/Fox Sports / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na tribinama je bio i glumac Kris Pajn (44) kog porede sa Bredom Pitom, ali na negativn način.

Kris Pajn Foto: MLB/Fox Sports / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Komentarisalo se ranije da je glumac vidno ostario za samo jednu deceniju, pa su ga čak nazivali i "Bred Pit za siromašne", u duhu modernog žargona.

Postoji još jedna spona među njima, pored zajedničke profesije i fizičke sličnosti, a to je ljubav prema modi. Obojica veoma obraćaju pažnju na taj aspekt svog imižda i prilično uspešno barataju trendovima.

