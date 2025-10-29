Slušaj vest

Ričard Gir jedan je od onih glumaca koji su svojim izgledom, harizmom i smirenošću obeležili čitavu epohu Holivuda. Njegov put do slave nije bio trenutan, ali kad je jednom zasjao — svet nije prestao da ga gleda.

Ričard Gir u mladosti Foto: Profimedia

Sedamdesetih godina Gir je započeo karijeru na pozorišnim daskama i ubrzo se prebacio na film.

Ričard Gir Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Njegov tadašnji izgled, tamna kosa, duboke oči i pomalo zamišljen pogled, učinio ga je savršenim za uloge osetljivih, ali jakih muškaraca. U filmu ''Američki žigolo'' (1980) postao je simbol muške elegancije, a njegova figura u Armanijevom odelu ostala je vizuelna ikona decenije.

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Zanimljivo, Ričard Gir je kao prilično mlad počeo da sedi – već krajem osamdesetih pojavile su se prve sede vlasi, koje su samo bile začin njegovom šarmu. Umesto da to krije, prihvatio je prirodnu promenu. Ta autentičnost i danas ga izdvaja među glumcima svoje generacije. Seda kosa postala je njegov zaštitni znak, simbol zrelosti i stila koji ne prolazi.

Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Devedesete su mu donele status globalne zvezde – ''Zgodna žena'', ''Iskonski strah'', ''Odbegla mlada''. Dok su drugi jurili za mladalačkim izgledom, Gir je graciozno nosio svoje godine. Njegovo lice s vremenom je poprimilo blagost, a bore, posebno one oko očiju, postale su deo izraza topline i mudrosti. U kombinaciji s njegovim interesovanjem za budizam i humanitarni rad, to mu je dalo gotovo zen auru, piše Dnevnik.hr.

Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ovih dana viđen je na ulicama Njujorka, a u rukama je nosio košulju s hemijskog čišćenja. Kako se može videti na fotografijama, legendarni glumac je sada potpuno osedeo, ali je svoj prepoznatljivi šarm i te kako zadržao.

Video: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji