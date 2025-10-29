Slušaj vest

Ričard Gir jedan je od onih glumaca koji su svojim izgledom, harizmom i smirenošću obeležili čitavu epohu Holivuda. Njegov put do slave nije bio trenutan, ali kad je jednom zasjao — svet nije prestao da ga gleda.

ricardgir-1.jpg
Ričard Gir u mladosti Foto: Profimedia

Sedamdesetih godina Gir je započeo karijeru na pozorišnim daskama i ubrzo se prebacio na film.

Ričard Gir
Ričard Gir Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Njegov tadašnji izgled, tamna kosa, duboke oči i pomalo zamišljen pogled, učinio ga je savršenim za uloge osetljivih, ali jakih muškaraca. U filmu ''Američki žigolo'' (1980) postao je simbol muške elegancije, a njegova figura u Armanijevom odelu ostala je vizuelna ikona decenije.

Džulija Roberts i Ričard Gir u filmu Zgodna žena
Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Zanimljivo, Ričard Gir je kao prilično mlad počeo da sedi – već krajem osamdesetih pojavile su se prve sede vlasi, koje su samo bile začin njegovom šarmu. Umesto da to krije, prihvatio je prirodnu promenu. Ta autentičnost i danas ga izdvaja među glumcima svoje generacije. Seda kosa postala je njegov zaštitni znak, simbol zrelosti i stila koji ne prolazi.

Ričard Gir
Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Devedesete su mu donele status globalne zvezde – ''Zgodna žena'', ''Iskonski strah'', ''Odbegla mlada''. Dok su drugi jurili za mladalačkim izgledom, Gir je graciozno nosio svoje godine. Njegovo lice s vremenom je poprimilo blagost, a bore, posebno one oko očiju, postale su deo izraza topline i mudrosti. U kombinaciji s njegovim interesovanjem za budizam i humanitarni rad, to mu je dalo gotovo zen auru, piše Dnevnik.hr.

Ričard Gir
Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ovih dana viđen je na ulicama Njujorka, a u rukama je nosio košulju s hemijskog čišćenja. Kako se može videti na fotografijama, legendarni glumac je sada potpuno osedeo, ali je svoj prepoznatljivi šarm i te kako zadržao.

Ne propustitePop kulturaObarala s nogu devedestih, a onda se povukla sa scene: Vitka plavuša dovela je sebe do neprepoznatljivosti
Bridžet Fonda u mladosti
Pop kulturaIsplivao intervju najbogatijeg čoveka na svetu iz 1996. godine: Svi su mu se smejali zbog onog što je izjavio, ali jedan detalj iz videa je pokrenuo lavinu
Džef Bezos
Pop kulturaSultanija Mahidevran danas je neprepoznatljiva: Glumica poreklom sa Kosova i Metohije ima buran ljubavni život, a umalo da završi i u zatvoru
muhtesem yuzyil (16).jpg
Pop kulturaGde je nestala omiljena tinejdž zvezda za koju kruže teorije zavere da je mrtva? Svaka tinejdžerka je želela da bude kao ona, a onda je sudbina umešala prste
avril lavinj profimedia-0017701297.jpg

Video: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji

Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji - Glumac ponovo u Srbiji zbog snimanja u Beogradu Izvor: Kurir televizija