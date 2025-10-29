Slušaj vest

Ćerka Ilona Maska, Vivijan Vilson, nije osoba koja bi se iznenadila kada su u pitanju kritike. Nakon što je korisnik društvenih mreža zamolio da „čuje njen pravi glas“, 21-godišnja Vivijan, koja se sa 16 godina autovala kao transrodna osoba i počela sa tretmanom konformnim prema rodu, odlučila je da se našali na taj zahtev.

U videu na TikToku objavljenom 27. oktobra, Vivijan je pozirala sa dugom plavom kosom koja joj pada niz leđa, dok je nosila zelenu duksericu.

„Zašto da ne?“, rekla je Vivijan, dodajući uz napomenu: „Ali sve je ovo zbog tvoje reakcije na jezu. Totalno mi je dosadno.“

U duhovitom tonu, manekenka je pustila k-pop pesmu Stray Kids – „God’s Menu“ i imitirala stih Lija Feliksa iz grupe.

„Kuvam kao kuvar“, rekla je tihim glasom, dodajući: „Ja sam petozvezdični Mišlen.“

U opisu videa, Vivijan je napomenula da njen odgovor nije bio ozbiljan: „Trudila sam se da ne prasnem u smeh, molim vas.“

Reakcije i utisci publike

Njeni pratioci na TikToku bili su oduševljeni načinom na koji je transformisala svoj glas i imitirala pevačicu.

„Dajte ovoj devojci posao glasovne glume, HELO???“, komentarisao je jedan korisnik.

„Hmmm, nikada te nismo videli u istoj prostoriji sa Feliksom.“

Pogledajte u galeriji fotografije transrodne ćerke Ilona Maska:

Vivijan Džena Vilson, transrodna ćerka Ilona Maska

Vivijan je poznata po tome što koristi humor kao oružje protiv kritika i komentara o svom identitetu. U intervjuu za Tin Vog u martu, rekla je:

„Imam oštar jezik. Kada svo vreme tokom COVID-a provedete u onlajn kvir zajednicama, gde svi stalno upadaju u dramu i 'čitaju' druge, naučite kako da brzo i smešno reagujete i kako da se šalite sa drugima na duhovit način.“

