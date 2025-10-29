Slušaj vest

Porodica Britni Spirs sve je više zabrinuta za pevačicu koja u poslednje vreme, prema pisanju stranih medija, pokazuje sve nestabilnije ponašanje.

Njeni bližnji raspravljaju o tome kako intervenisati pre nego što bude prekasno.

Pevačica je nedavno snimljena kako vozi pogrešnom saobraćajnom trakom nakon noćnog izlaska, a viđena je i u restoranu u kojem je jedva stajala na nogama.

Zbog toga se njena porodica brine da je "izgubila kontrolu".

Kako prenosi Daily Mail, Spirsina porodica održava "krizne razgovore", u strahu da njeno ponašanje podseća na period koji je prethodio njenom slomu 2007. godine, kada je obrijala glavu, izgubila starateljstvo nad sinovima i dvaput bila hospitalizovana.

Izvori bliski porodici su za medije rekli da rodbina nije sigurna kako intervenisati, a da pritom ne otvori stare rane. Neki od njih predložili su da se Britni ponovo stavi pod starateljstvo kojim je, jednim delom, upravljao njen otac Džejmi.

Starateljstvo je trajalo od 2008. do 2021. godine te je svaki aspekt njenog života bio pod kontrolom.

"Postoji mnogo zabrinutosti. Svi su joj oduvek želeli samo najbolje, a sada pokazuje da donosi loše odluke. Zastrašujuće je. Zato se mnogo razgovara o tome šta uraditi, ako išta. Kako je možemo zaštititi od nje same?", dodali su izvori.

Međutim, Britnine bliske osobe ne žele ponovo proživljavati katastrofalne posledice koje su usledile nakon što je njena porodica poslednji put preduzela nešto.

"Poslednji put kada je Džejmi intervenisao kako bi zaštitio svoju ćerku, postao je javni neprijatelj broj jedan. Ljudi su govorili da je pokušavao uzeti njen novac, što nije istina. Dakle, pitanje je treba li iko uopšte intervenisati kako bi joj pomogao i nositi se s posledicama toga", istakuli su.

"Treba je ponovo staviti pod starateljstvo. Ovo je upravo ono što smo videli pre 18 godina. Tada joj je trebala pomoć, a treba joj i sada. Nije u dobrom stanju i očito je da u svom životu nema ljude koji brinu o njoj. Treba joj neko ko će intervenisati i pomoći joj", dodao je drugi.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Bizarni video Britni Spirs: