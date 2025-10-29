Slušaj vest

Biljana Krstić je na Fejsbuku danas objavila da je umrla njena rođena sestra Mira.

Pevačica se na Fejsbuku oprostila od najstarije sestre, uz potresnu objavu.

"Otišla je tiho, naša najstarija rođena sestra Mira. Ovog jutra bez nje i slike se samo ređaju, svaka uspomena postaje talas koji guši i grli u isti mah", napisala je čuvena umetnica, te dodala:

"Naša je ljubav, Miki, sa tobom i diše tamo gde si ti. Volimo te Ivanka i ja", napisala je uz nekoliko emotikona slomljenog srca.

Prijatelji na Fejsbuku joj masovno izjavljuju saučešće, a pevačica je neutešna ovim gubitkom.

Ne propustitePop kulturaUdala se ćerka Bilje Krstić: Prelepa Lenka sve je ostavila bez daha
Lenka Arsić
Stars"ROĐENA JE U 6. MESECU TRUDNOĆE, SA SAMO 700 GRAMA" Unuka Bilje Krstić je pravi borac, proslavlja 12. rođendan, a njena majka je podelila detalje njene borbe
bilja-krstic.jpg
Kultura"Sinoć smo obeležili tvoj rođendan Boki, a sada u msilima ređaju se slike iz Novog Sada": Bilja Krstić otvorila dušu
b-k.jpg
StarsTUGA U DOMU BILJANE KRSTIĆ: Ostala bez bitne osobe u životu podelila zajedničku fotografiju pa se oglasila tužnim rečima
screenshot-19.jpg

Video: Sahrana generala Nebojše Pavkovića

Sahrana generala Nebojše Pavkovića Izvor: Nemanja Nikolić