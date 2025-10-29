Slušaj vest

Svetska elita okupila se u utorak u Los Anđelesu na raskošnoj proslavi otvaranja događaja Swarovski Masters of Lightning, a neke zvezde su ukrale svu pažnju. Jedna od njih bila je slavna manekenka Emili Ratajkovski, koja je nedavno imala svoj debi na reviji Victoria‘s Secreta.

Emili Ratajkovski Foto: Maya Dehlin Spach / Getty images / Profimedia

Emili je za posebno veče odabrala elegantnu kombinaciju u svom prepoznatljivom stilu. Vitku liniju pokazala je u dugom crnom kaputu s naglašenim dekolteom i šlicem. Uz kaput je nosila samo crne najlonke i otvorene štikle. Dekolte je dodatno začinila upečatljivom ogrlicom.

Emili Ratajkovski Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kosu je nosila spuštenu i isfeniranu, a odabrala je i jednostavnu šminku.

Emili je imala i jaku konkurenciju za najizazovniju kombinaciju večeri. Svoje atribute bez straha pokazala je i manekenka, "kraljica bikinija" Bruks Nejder, poznata po odvažnim autfitima koji malo toga ostavljaju mašti na volju. Na događaj koji je organizovao Swarovski, stigla je u kratkoj, svetlucavoj haljini s prorezima i izrazito dubokim dekolteom.

Bruks Nejder Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Uz minić je nosila upečatljivu "čoker" ogrlicu, narukvice i prstenje, a kombinaciju je upotpunila srebrnim štiklama s otvorenim prstima. Bruks je posebno htela da naglasi otvorena leđa na haljini, pa je kosu pokupila u opuštenu punđu, a baš kao i Emili, nosila je jednostavnu, ali efektnu šminku.

Bruks Nejder Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Događaju su još prisustvovali i Šer s dečkom Aleksandrom Edvardsom, Amelija Grej, Aleks Konsani, Elizabet Olsen, Viola Dejvis i brojne druge zvezde koje su pale u drugi plan kada su se na događaju pojavile Emili i Bruks.

Video: Emili Ratajkovski o ženama