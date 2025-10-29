Sudar kraljica dekoltea na crvenom tepihu: Kad su se njih dve pojavile na događaju, apsolutno su svi pali u drugi u senku
Svetska elita okupila se u utorak u Los Anđelesu na raskošnoj proslavi otvaranja događaja Swarovski Masters of Lightning, a neke zvezde su ukrale svu pažnju. Jedna od njih bila je slavna manekenka Emili Ratajkovski, koja je nedavno imala svoj debi na reviji Victoria‘s Secreta.
Emili je za posebno veče odabrala elegantnu kombinaciju u svom prepoznatljivom stilu. Vitku liniju pokazala je u dugom crnom kaputu s naglašenim dekolteom i šlicem. Uz kaput je nosila samo crne najlonke i otvorene štikle. Dekolte je dodatno začinila upečatljivom ogrlicom.
Kosu je nosila spuštenu i isfeniranu, a odabrala je i jednostavnu šminku.
Emili je imala i jaku konkurenciju za najizazovniju kombinaciju večeri. Svoje atribute bez straha pokazala je i manekenka, "kraljica bikinija" Bruks Nejder, poznata po odvažnim autfitima koji malo toga ostavljaju mašti na volju. Na događaj koji je organizovao Swarovski, stigla je u kratkoj, svetlucavoj haljini s prorezima i izrazito dubokim dekolteom.
Uz minić je nosila upečatljivu "čoker" ogrlicu, narukvice i prstenje, a kombinaciju je upotpunila srebrnim štiklama s otvorenim prstima. Bruks je posebno htela da naglasi otvorena leđa na haljini, pa je kosu pokupila u opuštenu punđu, a baš kao i Emili, nosila je jednostavnu, ali efektnu šminku.
Događaju su još prisustvovali i Šer s dečkom Aleksandrom Edvardsom, Amelija Grej, Aleks Konsani, Elizabet Olsen, Viola Dejvis i brojne druge zvezde koje su pale u drugi plan kada su se na događaju pojavile Emili i Bruks.
