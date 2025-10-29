Slušaj vest

Melani Blat, osnivačica kultnog britanskog benda All Saints, u novom BBC dokumentarcu "Girlbands Forever" otkrila je šokantnu istinu: ona i njena koleginica Nikol Eplton bile su primorane da abortirajuako žele da zadrže karijeru.

- Obe smo bile trudne. Kad smo to saopštile menadžerima, rečeno nam je da abortiramo. Doslovno su rekli da ćemo "uništiti sve" i da je to "kraj benda", prisetila se Melani.

Tada su bile na vrhuncu slave - njihov hit Never Ever upravo je osvojio američko tržište. Menadžment je smatrao da trudnoća ugrožava imidž i "momentum" koji su gradile. Na aerodromu u Los Anđelesu, menadžer im je, doslovno iza leđa, šaputao da moraju da prekinu trudnoću.

Melani je odlučila da zadrži bebu, koju je dobila sa muzičarem Stuartom Zenderom iz benda Jamiroquai. Nikol nije. Bila je u vezi s Robijem Vilijamsom i, kako kaže Melanie, ta odluka zauvek je promenila njihov odnos.

- Nikol i ja smo bile najbolje prijateljice od jedanaeste godine. Uradile smo testove u hotelskoj sobi u Kanadi i ceo dan provele planirajući kako ćemo zajedno odgajati decu. Bilo je to jedno od najlepših večeri u mom životu. Ali sve se raspalo kad sam ja odlučila da zadržim dete, a ona nije. Bilo je bolno, neprijatno, nešto o čemu se uopšte nije smelo govoriti, rekla je.

All Saints i ženska moć - na papiru

Melani Blat Foto: TOBY MELVILLE / AFP / Profimedia

All Saints su bile "kul" alternativa Spice Girls, više rokenrol nego pop. Dok su Viktorija Bekami Mel Bi izlazile sa fudbalerima i plesačima, All Saints su birale rok zvezde. Nikol se kasnije udala za Liama Galagera, dok je Melanie i dalje važila za buntovnicu britanske scene.

Ali iza kul imidža krila se iscrpljujuća realnost. Nastupi bez sna, povraćanje u toaletima pre emisija poput CD:UK, i sve veći jaz u zaradi među članicama doveli su do eksplozivnog kraja benda 2001.

Na kraju smo se mrzele. Bukvalno. I najponosniji trenutak mi je kad smo odlučile da sve prekinemo i vratimo novac za planiranu turneju. Nismo htele da nastavimo zbog para. Htele smo da završimo. I jesmo, rekla je Melanie.

Prva generacija bez zaštite

Dokumentarac Girlbands Forever otvara pitanje koliko su devojke iz tih bendova bile nezaštićene. Diskografi su ih tretirali kao proizvode, a ne kao ljude. O mentalnom zdravlju, slobodnim danima i podršci - nije bilo ni govora.

Članice bendova Atomic Kitten, Sugababes, Eternal i Mis-Teeq takođe su podelile slična iskustva: poniženja, zabrane veza, pritiske zbog težine i diskriminaciju.

Keri Katona iz Atomic Kittena ispričala je kako joj je menadžer zabranio vezu s Brajanom Mekfadenomiz Westlifea, jer "devojke iz ženskog benda ne smeju biti viđene s momcima iz muških". Su-Eliz Neš iz Mis-Teeq otkrila je da su kao crni bend bile ignorisane, jer se smatralo da "tri crne devojke neće prodavati magazine".

A Kel Brajan iz Eternala priseća se vremena kada su ih slali u "kamp za mršavljenje" jer "ništa ne stoji kako treba".

All Saints Foto: Stephen Barnes/Music / Alamy / Profimedia

Nova generacija, isti pritisak

Ni nova era nije donela mnogo olakšanja. Peri Edvards iz Little Mixa opisala je kako ju je društvene mreže gotovo uništile, posebno tokom veze sa Zejnom Malikom iz One Directiona.

- Internet je bio mračan. Ljudi su nas rastavljali komentarima o izgledu, stilu, svemu. Stalno imaš utisak da te svi poseduju, da svako ima pravo da te komentariše. Nema bežanja, rekla je Peri.

U jednom trenutku, pred koncert u Las Vegasu, doživela je napad panike i završila u bolnici.

- Nisam mogla da dišem, nisam razumela šta se dešava. Samo sam želela da ne izneverim devojke.

Devojke koje su platile cenu

Od Spice Girls do Sugababes, put svake grupe bio je popločan glamuroznim lažima. Ispod šljokica, nalazila se iscrpljenost, tuga i osećaj da se ne poseduje sopstveni život. Mnoge su se borile s depresijom, anksioznošću, poremećajima ishrane - a industrija je sve to ignorisala, sve dok nije bilo kasno.

All Saints Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Girlbands Forever nije samo nostalgija za hitovima devedesetih. To je dokument vremena u kojem su devojke prodavale snove, dok su njihove stvarne priče bile zatrpane pod slojevima marketinga i kontrole.

Ono što danas zovemo "ženskim osnaživanjem" tada nije bilo ništa drugo do robovanje pod maskom sjaja. A njihova hrabrost da danas o tome govore - pokazuje da prava snaga nije bila u hitovima, već u preživljavanju.

VIDEO: Viktorija Bekam