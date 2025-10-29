Slušaj vest

Pevačica i glumica Ariana Grande pojavila se na njujorškoj premijeri filma “Zla vila: Zauvek dobra” (Wicked: For Good), ali je njeno pojavljivanje izazvalo burne reakcije iz potpuno neočekivanog razloga.

Iako je ponela raskošnu modnu kombinaciju u stilu balerine – svetloružičasti top i raskošnu suknju jarke roze nijanse – modni detalji ovog puta nisu bili u centru pažnje. Sve oči bile su uprte u njenu izrazito mršavu figuru, koja je zabrinula i fanove i javnost.

Na snimcima i fotografijama sa premijere, Ariana deluje krhko, gotovo neprepoznatljivo. Mnogi su se oglasili na društvenim mrežama, izražavajući zabrinutost i tugu zbog njenog izgleda.

1/4 Vidi galeriju Ariana Grande na premijeri filma Wicked: For Good u Njujorku u roze haljini, zabrinula javnost zbog mršavog izgleda. Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Ovo ne izgleda zdravo“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Slama mi se srce kad je vidim ovakvu.“

„Nisam njen fan, ali deluje kao da joj nije dobro. Nadam se da će joj neko pomoći“, stoji u jednom od najčešće deljenih komentara.

Bilo je i onih koji su prokomentarisali da pevačica izgleda toliko drugačije da su je jedva prepoznali. „Ko je ovo?“, pitali su mnogi, iznenađeni njenim novim izgledom.

Podsetimo, Ariana Grande je poslednjih godina povremeno otvarala teme o svom zdravlju i pritiscima koje donosi javni život. Ipak, njen sadašnji izgled ponovo je podstakao spekulacije o mogućim zdravstvenim problemima, iako pevačica zasad nije davala izjave na tu temu.

