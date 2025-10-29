Slušaj vest

Bivši premijer Kanade Džastin Trudo ne krije koliko uživa u društvu nove devojke, slavne pevačice Kejti Peri i da je zaljubljen do ušiju.

"Lud je za njom i misli da je ona savršena žena. Slažu se u svemu, od politike i dece do francuske hrane", rekao je izvor za Page Six. Veza između Džastina i Kejti je već neko vreme u centru pažnje, a potvrdili su je prvim zajedničkim izlaskom u javnost u subotu.

Povod je bio Kejtin 41. rođendan koji su zajedno proslavili u Parizu. Par je bio na romantičnom sastanku, a pri izlasku iz restorana držali su se za ruke i nisu im smetali paparaci koji su ih dočekali. "Varnice sevaju između njih", dodao je izvor.

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se u julu kada su viđeni u jednom restoranu u Montrealu.

Nekoliko dana kasnije Trudo je snimljen na Kejtinom koncertu, gde je iz sveg glasa pevao njene hitove. Izvori su ranije rekli da su Kejti i Džastin osetili "trenutnu povezanost".

Vezu su podigli na novi nivo kada su otišli na prvo zajedničko putovanje. Par je uživao na jahti uz obalu Santa Barbare, a tada su snimljeni u strastvenom zagrljaju na palubi.

Džastin se 2023. godine razveo od Sopfi Gregor nakon 18 godina braka, tokom kojih su dobili troje dece. Izvori su ranije rekli da je Trudo napokon "slobodan od obaveza funkcije premijera i braka" i da uživa u tome. Kejti je ovog leta raskinula dugogodišnju vezu s glumcem Orlandom Blumom. Zajedno su bili 10 godina i dobili ćerku Dejsi Dav.

