Bivši monarh Španije, Huan Karlos (87), koji poslednjih pet godina živi u samonametnutom izgnanstvu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon abdikacije 2014. godine, otvoreno govori o svom životu, vladavini i odnosima u novim memoarima i pod naslovom „Pomirenje“, koja će biti objavljena u Francuskoj 5. novembra.

Demanti glasina o Dajani

Iako je Huan Karlos bio poznat kao ženskaroš, bivši kralj je u memoarima negirao da je imao aferu sa pokojnom princezom Dajanom, prenosi The Telegraph.

U knjizi, Dajanu naziva „hladnom, zatvorenom, distanciranom, osim u prisustvu paparaca“.

princeza Dajana Foto: Brian Purdy / Alamy / Profimedia

Početak glasina

Glasine su počele da kruže kada su Dajana i tadašnji princ Čarls sa sinovima, Vilijamom i Harijem, tri leta zaredom između 1986. i 1988. godine boravili u Marivent palati, letnjoj rezidenciji španske kraljevske porodice u Palmi de Maljorki.

Huan Karlos i Dajana često su fotografisani zajedno na njegovoj kraljevskoj jahti Fortuna, uživajući u španskom suncu, zajedno sa drugim kraljevskim porodicama, uključujući kralja Konstantina i njegove članove porodice.

Zbog reputacije Huan Karlosa i napetosti u Dajaninom braku, prvenstveno zbog Čarlsove duge afere sa tadašnjom Kamilom Parker Bouls, glasine su se lako širile. Dajana nikada javno nije komentarisala ove priče, ali je biografu Endrjuu Mortonu rekla da joj je Huan Karlos bio „malo previše pažljiv“.

Kralj Huan Karlos Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

"Osećala sam se nelagodno kada sam ostala sama s njim u sobi, iako vam mogu obećati da se ništa nije dogodilo“, rekla je princeza prijateljima kralja kojeg je opisivala kao „veoma pohotnog čoveka“ nakon posete Maljorki, prema Mortonu u knjizi Ladies of Spain.

Vladavina i reforme

Huan Karlos je stupio na španski presto 1975. godine kao izabrani naslednik diktatora Franciska Franka. Po stupanju na presto, uveo je reforme koje su srušile Frankov režim i uvele demokratiju u Španiji. Tokom narednih godina sprečio je pučeve koji su pokušavali da vrate vladu lojalnu Franku, čime je stekao popularnost kao globalni lider.

Skandali i abdikacija

Do 2013. godine, skandali Huan Karlosa su se nagomilali: romantične afere, finansijske malverzacije i kontroverzni lov na slonove u Africi doveli su do toga da abdicira i presto preda svom najmlađem i jedinom sinu, Felipeu.

U 2020. godini, odlučio je da se preseli u UAE kako bi javna pažnja i dalje neistraženi finansijski skandali ne zasenili vladavinu njegovog sina. Njegova supruga, kraljica Sofija, ostala je u Španiji i često prisustvuje kraljevskim događajima sa kraljem Felipeom i porodicom.

"Da bih pomogao sinu, tražio sam mesto gde me novinari iz moje zemlje ne bi lako pronašli“, rekao je Huan Karlos za francuski list Le Figaro.

Povratak u Španiju i memoari

Dok španska vlada planira javne proslave povodom 50. godišnjice Frankove smrti 20. novembra, položaj Huan Karlosa u kraljevskoj porodici ostaje nejasan. Još uvek nije objavljeno kakvu će ulogu imati u proslavi, iako se vraćao u Španiju više puta od svog izgnanstva.

Huan Karlos je za Le Figaro izjavio da je napisao „Pomirenje“ kako bi potvrdio ono što smatra svojim prirodnim mestom u istoriji Španije:

„Demokratija nije pala s neba!“