Voditeljka Maša Zipovska se onesvestila tokom emisije 'Bingo' dok je izgovarala brojeve. Odjednom joj se slošilo, a program je prekinut.

Voditeljka se samo onesvestila tokom emisije dok je izgovarala brojeve koji su izvučeni iz bubnja i sve se dešavalo u nekoliko sekundi. Maša se srušila i nestala iz kadra.

Foto: TV Happy Printsceen

Još uvek nije poznato u kakvom je stanju mlada voditeljka i šta je uzrokovalo njen pad.

Inače, ovakve situacije više puta su se dešavale na televiziji.

Podsetimo, nekadašnja voditeljka televizije "Pink", Sanja Nikolić do danas je ostala upamćena po nemilom događaju kada je usred emisije pala u nesvest

Ona je tada vodila informativnu emisiju koja je išla uživo, a jednom prilikom se prisetila tog togađaja.

- Taj čuveni pad je bio na samom početku 2000. Sada kad ga vidim, nasmejem se posebno kad je u smešnim video klipovima. Televizija je živ program i dešavaju se nepredviđene stvari iako nisu poželjne. Eto meni se desilo da se onesvestim po čemu su me zapamtili. Sreća pa su stasale nove generacije i malo njih zna da sam ja u pitanju i ako vide snimak - ispričala je Sanja za "Blic" ranije.