Zvezda rijalitija "Married At First Sight Australia", Džesika Paver (33), otkrila je da je hitno završila u bolnici zbog nepoznate bolesti.

Na Instagramu je podelila snimak iz bolničkog kreveta, objašnjavajući fanovima da ima jake bolove u stomaku i da lekari rade testove kako bi otkrili uzrok.

Džesika objavila snimak iz bolnice Foto: Instagram

„Već neko vreme imam ozbiljne probleme sa stomakom, pa radimo još testova, jer sam sada starija žena i moram da vodim računa o sebi“, rekla je Džesika „Bol je jako intenzivan... javiću vam šta se dešava čim saznam.“

Dodala je i kroz osmeh: „Pomislila sam – ako se razbolim i ne objavljujem ništa neko vreme, vi biste se uspaničili.“

Ovo dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je Džesika izazvala zabrinutost među fanovima kada je pokazala modricu oko oka. Tada je otkrila da ju je povredio muškarac, ali je naglasila da nije reč o njenom bivšem dečku.

Svi su govorili o masnici na oku Foto: Instagram

"Nisam bila aktivna na društvenim mrežama par dana iz očiglednih razloga“, rekla je tada.

"Recimo samo da sam imala sukob s nekim ko je idiot – i taj neko više nikada neće biti deo mog života. Dobro sam. Ne opravdavam nasilje ni u kom obliku, ni porodično ni drugo. Nažalost, već tri puta sam bila žrtva takvih situacija.“

Rijaliti zvezda objavila fotografiju iz bolničkog kreveta Foto: Instagram

Džesika je ranije ove godine potvrdila raskid s Rajanom, koji je pre njihove veze učestvovao u emisiji Celebs Go Dating 2018. godine, gde je izašao na dejt s pevačicom iz grupe Sugababes.