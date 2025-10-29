Slušaj vest

Voditeljka Binka Maša Zipovski srušila se večeras usred emisije, a program je bio prekinut. Sada se oglasila putem društvenih mreža.

Maša je čitala brojeve koji su izvučeni iz bubnja, a u jednom momentu joj je naglo pozlilo, počela je da se trese i samo se srušila.

Voditeljka pala usred emisije Foto: TV Happy Printsceen

"Hvala svima na brizi. Desi se, ali sada je sve u redu. Izvinite na prekidu programa i hvala na razumevanju", napisala je Maša Zipovski i otkrila da se već od sutra vraća na male ekrane.

Maša Zipovski Foto: Instagram

"Več od sutra se vidimo u kvizu - poručila je voditeljka.

Podsetimo, nekadašnja voditeljka televizije "Pink", Sanja Nikolić do danas je ostala upamćena po nemilom događaju kada je usred emisije pala u nesvest

Ona je tada vodila informativnu emisiju koja je išla uživo, a jednom prilikom se prisetila tog togađaja.

- Taj čuveni pad je bio na samom početku 2000. Sada kad ga vidim, nasmejem se posebno kad je u smešnim video klipovima. Televizija je živ program i dešavaju se nepredviđene stvari iako nisu poželjne. Eto meni se desilo da se onesvestim po čemu su me zapamtili. Sreća pa su stasale nove generacije i malo njih zna da sam ja u pitanju i ako vide snimak - ispričala je Sanja za "Blic" ranije.

Kurir.rs/Telegraf