da li ga prepoznajete?

da li ga prepoznajete?

Slušaj vest

Talentovani glumac Radoslav Rade Marjanović ostao je u sećanju mnogih gledalaca po ulozi Milorada Miće Jankovića, neodoljivog zavodnika iz kultne serije "Porodično blago". Njegov lik bio je jedan od muževa Bisenije Bise Gavrilović, koju je maestralno tumačila Vesna Trivalić.

Publika je s velikim interesovanjem pratila zaplet između Kokana Prodanovića, Miće i Bise, a Marjanovićev lik postao je sinonim za šarmantnog probisveta – kockara, švalera i nepopravljivog pustolova koji stalno napušta Bisu, ali joj se uvek vraća.

Pozorišna karijera i rani rad

Vesna Trivalić i Rade Marjanović u seriji Porodično blago Foto: Printscreen/RTS youtube

Rade Marjanović diplomirao je na Pozorišnoj akademiji u Beogradu, a tokom bogate karijere ostvario je brojne zapažene uloge na scenama Ateljea 212, Narodnog pozorišta i Pozorišta na Terazijama. Njegov pozorišni opus obuhvata različite žanrove, a kolege ga opisuju kao glumca koji sa jednakim uspehom igra i dramu i komediju.

Popularnost na televiziji

Šira publika zavolela ga je kroz televizijske serije koje su obeležile domaću produkciju. Pored „Porodičnog blaga“, Marjanović je ostavio upečatljive tragove i u serijama „Bolji život“, „Stižu dolari“, „Bela lađa“ i „Junaci našeg doba“. Njegove epizodne uloge često su bile kratke, ali su zahvaljujući njegovom prepoznatljivom glumačkom izrazu ostajale dugo upamćene.

Novi izazovi i planovi

U galeriji pogledajte kako Rade Marjanović izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Glumac Rade Marjanović Foto: Boba Nikolić, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

Pretprošle godine Rade Marjanović je imenovan za vršioca dužnosti direktora Pozorišta na Terazijama, gde je, kako je istakao u razgovoru za RTS, „imao velike planove za razvoj repertoara i privlačenje mlađe publike“. Pored upravljačkih obaveza, nastavio je i glumački angažman, između ostalog u komediji "Lako je Raletu".

Promene kroz godine

Iako se poslednjih godina ređe pojavljuje na malim ekranima, Marjanović i dalje izaziva pažnju publike. Mnogi su primetili da se glumac dosta promenio, ali i da je zadržao prepoznatljiv duh i šarm. Ovog leta proslavio je 75. rođendan, čime je, kako primećuju obožavaoci, simbolično zatvorio krug – od mladog zavodnika Miće do zrelog umetnika koji danas tumači likove roditelja i mentora u novijim serijama.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor