Mlada voditeljka popularne emisije "Bingo", Maša Zipovski, našla se sinoć u centru pažnje nakon što joj je iznenada pozlilo tokom prenosa uživo.

Dok je čitala dobitne brojeve, Maša je u jednom trenutku počela da se trese, prevrnula očima i srušila se. Snimak pokazuje kako su članovi ekipe odmah pritrčali da joj pomognu. Ono što je posebno iznenadilo gledaoce jeste što nije pokazivala nikakve znake da joj je loše – sve do samog trenutka kada je pala. Do tada je, kao i uvek, vodila program sa osmehom na licu.

Reakcije javnosti i poruka voditeljke

Vest o incidentu brzo se proširila društvenim mrežama, a brojni gledaoci su izrazili zabrinutost i poželeli Maši brz oporavak.

Nedugo nakon toga, voditeljka se oglasila putem svog Instagram profila, gde je smirila zabrinute pratioce:

- Hvala svima na brizi. Desi se, ali je sada sve u redu. Izvinite na prekidu programa i hvala na razumevanju. Već od sutra se vidimo.

Aktivna i popularna na društvenim mrežama

Maša Zipovski je i pre ovog događaja bila poznata po svom radu, ali i po prisustvu na društvenim mrežama. Na Instagramu redovno deli fotografije iz svakodnevnog života i sa snimanja, a njeni pratioci je hvale zbog atraktivnog izgleda i samouverenog nastupa pred kamerom.

Zgodna plavuša ne libi se da pozira i u izazovnijim izdanjima, a pratioci često komentarišu da zrači pozitivnom energijom i profesionalnošću.

Pesma za voditeljku iz kviza

Pored "Binga", Maša vodi i jedan televizijski kviz, gde je ranije takođe privukla pažnju javnosti – ovoga puta zahvaljujući gestu jednog takmičara. Naime, tokom snimanja, takmičar po imenu Miroslav odlučio je da joj posveti pesmu:

- Dobar dan. Kao i obično, umesto najave – jedna pesmica za voditeljku, a sledeća će biti za celu režiju, rekao je takmičar, a zatim izrecitovao: - Voditeljka naša lepa, neznanje joj svako smeta. Voli brojke, voli slova, i pitanja piše nova. Zadatke nam teške zada, ko da znanje neko krade. Ako budu lakša meni, pisaću joj do jeseni.

Voditeljka se nasmejala i zahvalila mu se uz reči:

- Hvala vam, Miroslave. Puno pohvala dobili ste nakon pesmice prvi deo za voditeljku.

Povratak pred kamere

Iako je sinoćni incident zabrinuo mnoge, Maša je poručila da se oseća dobro i da se već vratila svojim profesionalnim obavezama. Njen nastup i brz oporavak izazvali su simpatije publike, a mnogi su joj poželeli da se što pre ponovo pojavi u etru — nasmejana, kao i uvek.

