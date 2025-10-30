"Ja sam alkoholičarka" Glumica Sara otvoreno o zavisnosti: "Ponudio mi je 25 hiljada dolara da popijem čašu vina"
U otvorenoj ispovesti za britanski "Daily Mail", američka glumica Sara Pribis prvi put je progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću od alkohola, o padovima, relapsima, ali i o svom putu ka otrežnjenju i novom životu bez pića.
- Godinama sam krila istinu od prijatelja, porodice, čak i od same sebe. Danas, u kasnim tridesetim, mogu da izgovorim bez stida – ja sam alkoholičarka, priznala je glumica.
Iza osmeha tajna borba
Sara je opisala kako je, spolja gledano, sve delovalo savršeno: mlada, nasmejana i uspešna devojka iz predgrađa Filadelfije, koja je došla u Njujork da ostvari glumački san. Završila je Njujorški univerzitet i diplomirala glumu na prestižnom Tisch fakultetu.
Igrala je u reklamama, filmovima i serijama poput Netfliksove „Two Sentence Horror Stories“ i Bravo-ove „Dirty John“. Ipak, dok je karijeru, ljubav i prijateljstva držala pod kontrolom – u sebi je vodila bitku.
- U Njujorku je alkohol deo kulture – glamur, opuštanje, provod. Godinama sam verovala da samo "uživam", ali istina je bila surova: alkohol me je uništavao. Piće je isprva bilo zabavno, zatim zabavno sa problemima, a onda – samo problemi, priznala je.
Padovi i sramota
Sara je opisala kako je njen pad bio postepen – "tiho klizanje nizbrdo". Postavljala je sebi granice koje je iznova rušila. Jedan od prelomnih trenutaka dogodio se 2015. godine.
- Prvog dana novog posla u elitnom baru, pijana sam oterana kući. Pila sam i pre nego što sam došla, pa i na poslu. Menadžer mi je samo rekao: "Jasno je da ste pod dejstvom alkohola, morate kući."
Sutradan se probudila s mamurlukom i osećajem sramote. "Ko je ova osoba?" pitala se tada. Seća se i audicije na koju je ponela skrivenu flašicu votke, popila nekoliko gutljaja u toaletu, a zatim stala pred komisiju.
- Sad me rastuži kad se toga setim, iskreno kaže.
Od barmenkе do zavisnice
Tokom svojih dvadesetih, Sara je radila kao barmenka, što je značilo – neograničen pristup alkoholu.
- Na površini je izgledalo kao da pijem isto kao i svi drugi, ali ja sam krišom pila pre posla, posle posla, pa čak i tokom smene, priznala je.
Ponekad bi alkohol skrivala u bočicama za lak za kosu kako bi ga mogla uneti u torbi.
- Ujutru bih odlazila u prodavnicu po pivo ili sipala Kaluu u kafu – tako je izgledalo moje buđenje.
Jedina osoba koja je znala koliko je situacija ozbiljna bio je njen tadašnji partner Aleks.
- Rekao mi je: "Ne mogu više da gledam kako se uništavaš, jer znam koliko vrediš."
Povratak kući i prvi pokušaj otrežnjenja
Taj razgovor bio je prekretnica. Sara se spakovala i otišla kod oca u Filadelfiju.
- Tata je alkoholičar u apstinenciji – trezan je već jedanaest godina. I on je počeo svoj put tek kada sam ja imala 28", ispričala je.
Put oporavka bio je bolan.
- Znojila sam se, tresla, nisam spavala. Psihički je bilo užasno, žudnja me je lomila mesecima.
Uprkos svemu, uspela je da ostane trezna tri godine. U tom periodu ponovo je izgradila karijeru – pojavila se u emisiji kod Elen Dedženeres, a potom postala voditeljka popularnog kviza HQ Trivia. Sve je izgledalo kao novi početak.
"Daću ti 25.000 dolara ako popiješ čašu vina"
Ali iskušenje je stiglo neočekivano. Na jednom humanitarnom događaju upoznala je imućnog muškarca koji joj je ponudio konsultantski posao. Tokom ručkova insistirao je da piju vino, govoreći: - Alkoholizam nije stvaran. Ako piješ skupa vina, ne možeš biti alkoholičarka.
Jednog dana joj je rekao: - Daću ti 25.000 dolara ako popiješ čašu vina. Bila sam trezna tri godine. Pomislila sam – mogu ja to. Uzela sam dva gutljaja. On mi je platio. I ja sam potonula, priznala je Sara.
Novi pad i povratak na dno
Niko nije znao šta se dogodilo.
- Nosila sam krivicu u sebi, a onda ponovo počela da pijem krišom, rekla je.
Tokom pandemije sve je stalo – snimanja, audicije, društveni život.
- Pila sam svakog dana, često celu flašu vina. Živela sam sama, imala sam vremena da se izgubim.
Jednog dana partner ju je zatekao pijanu, s flašom kod nogu.
- Njegovo lice, tuga, pa strah. To mi je bio novi poziv za buđenje.
Druga šansa i novi život
Sara se ponovo preselila kod oca i potpuno se posvetila oporavku.
- Tretirala sam treznost kao posao s punim radnim vremenom. Išla sam na sastanke 12 koraka, meditirala, pisala dnevnik. Sada, spavam bolje, gluma mi je bolja, štedim novac – najmanje 100 dolara nedeljno. Više ne tražim sreću u flaši.
"Možeš biti uspešna i sređena – i ipak skrivati bol"
Glumica danas želi da razbije stereotipe o alkoholizmu.
- Želim da pokažem da alkoholičari ne moraju da izgledaju propalo. Možeš biti uspešna, negovana žena – i ipak se boriti sa zavisnošću. Nisam savršena. Ali sada imam alate da se nosim sa životom, i kad je dobar i kad nije. Više cenim sitnice. Emotivno sam stabilnija. I, najvažnije – mogu da pogledam sebe u ogledalo i budem ponosna, iskreno je zaključila Sara.
