Slušaj vest

Pevačica Dav Kameron i muzičar Damijano David navodno su se verili nakon dve godine veze, prenosi TMZ. Par je u utorak snimljen u Sidneju, a na fotografijama se moglo primetiti da Kameron nosi upečatljiv prsten na levoj ruci.

Iako par još nije potvrdio veridbu, strani mediji pišu da je zaista reč o vereničkom prstenu sa velikim dijamantom, koji je pevačica pokazala držeći svog izabranika pod ruku.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Damijana i Dav:

1/6 Vidi galeriju Damijano David i Dav Kameron Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, marco iacobucci / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Par je na fotografijama izgledao opušteno i srećno, a Dav svojim pogledom prema Damijanu nije mogla da sakrije koliko je zaljubljena.

Koliko su bliski, pokazali su i svojim modnim kombinacijama. Oboje su nosili crne pantalone i cipele, Damijano je nosio i crnu usku majicu, dok je Dav odabrala širok crni kaput ispod kojeg je nosila krem majicu.

Dav Kameron Foto: I. Hasegawa / PictureLux / Profimedia

Ranije ovog meseca Kameron i David su proslavili drugu godišnjicu veze, povodom čega mu je ona posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama. „Dve najbolje godine mog života. Barem jednom nedeljno se rasplačem jer je život postao toliko lep s tobom. Volim te na način koji se rečima ne može opisati, ali nikada neću prestati da pokušavam. Srećna godišnjica, ljubavi moja“, napisala je ona, a Damijano joj je u komentarima odgovorio: „Najbolji deo života.“

Slavni par je podstakao glasine o vezi u septembru 2023. godine, kada je Dov viđena na Damijanovom koncertu u Medison Skver Gardenu u Njujorku. Nekoliko meseci kasnije snimljena je i na koncertu Moneskina u Brazilu, a ubrzo nakon toga par je uhvaćen u poljupcu na plaži u Sidneju. Vezu su potvrdili u februaru 2024. godine kada su se prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu.

Inače, Kameron je ranije bila verena za glumca Rajana Mekartana, s kojim je glumila u seriji „Liv i Medi“. U vezi su bili od 2013. do 2016. godine. Damijano je gotovo šest godina bio u vezi s influenserkom i manekenkom Đorđom Soleri, a raskinuli su u junu 2023. godine.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

Bonus video: Damijano David