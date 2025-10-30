Slušaj vest

Deset osoba našlo se pred sudom u Parizu zbog optužbi za seksističko uznemiravanje Brižit Makron na društvenim mrežama. Ove osobe su širile teorije zavere da je prva dama Francuske rođena kao muškarac, što je, prema navodima tužilaštva, imalo ozbiljne posledice po njen život i zdravlje.

"Majka je promenila izgled i pogoršalo joj se zdravlje"

Najmlađa ćerka Brizit Makron, Tipen Ozijer, na sudu je istakla da su lažne tvrdnje ostavile dubok trag na njenoj majci.

U galeriji pogledajte fotografije Brižit Makron:

1/6 Vidi galeriju Brižit Makron Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harsin Isa/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ona zna da se njen lik može iskoristiti i iskriviti, rekla je Tipen tokom drugog dana suđenja. Dodala je da je Brizit od tada počela da vodi računa o svakom detalju – o držanju, izgledu i načinu odevanja.

- Ne može da ignoriše sve užase koji se o njoj govore, naglasila je. Prema njenim rečima, prva dama je neprestano meta napada, a čak su i njeni unuci svesni zlonamernih priča koje kruže.

- Bilo mi je važno da budem ovde danas i da svedočim o šteti koja joj je nanesena. Želela sam da pokažem kako izgleda njen život otkako trpi ovu mržnju, rekla je Tipen.

Glasine narušile zdravlje prve dame

Kako je navela njena ćerka, zdravstveno stanje Brizit Makron pogoršalo se poslednjih godina. Zbog glasina i pritiska javnosti, prva dama je, prema rečima porodice, morala da promeni način života i izbegava javne nastupe. Brizit se nije pojavila na sudu i ne očekuje se da će to učiniti.

Dugogodišnje teorije zavere

Neutemeljene tvrdnje da je Brizit Makron promenila pol kruže internetom već godinama, zajedno sa komentarima o razlici u godinama između nje i supruga, predsednika Francuske Emanuela Makrona, koji je od nje mlađi 24 godine.

Brižit Makron i Emanuel Makron Foto: Eric TSCHAEN-POOL / Sipa Press / Profimedia

Desetoro optuženih – osam muškaraca i dve žene, starosti između 41 i 60 godina – tereti se za onlajn uznemiravanje. Prema navodima tužilaca, objavljivali su uvredljive i seksističke komentare o polu i seksualnosti prve dame, a razliku u godinama između nje i supruga povezivali su sa „pedofilijom“.

Ako budu proglašeni krivima, preti im kazna do dve godine zatvora.

Ko su optuženi?

Prva dama je krivičnu prijavu podnela u avgustu prošle godine, a istrage i hapšenja pokrenuta su u decembru 2024. i februaru 2025. godine. Među optuženima je Arelijen Poarson-Atlan, marketinški stručnjak poznat na društvenim mrežama pod pseudonimom Zoe Sagan, često povezan sa krugovima teoretičara zavere.

Druga optužena je Delfin Ž., poznata kao Amandin Roj, koja je 2021. godine objavila intervju sa „nezavisnom novinarkom“ Načom Rej, u kojem su tvrdile da je Brizit rođena kao muškarac po imenu Žan-Mišel Troanju, što je zapravo ime njenog brata. Amandin i Nača su 2024. godine osuđene da isplate odštetu Brizit i Žan-Mišelu, ali je presuda kasnije ukinuta. Brizit Makron slučaj je uputila Vrhovnom sudu Francuske.

Brižit Makron i Emanuel Makron Foto: Aleksandr Nagornyi / Alamy / Profimedia

Tužba i protiv američke voditeljke

Zbog istih glasina, predsednički par Makron tužio je i konzervativnu američku voditeljku Kendis Ouens, koja je producirala serijal "Becoming Brigitte" ("Postati Brižit"). U serijalu je tvrdila da je prva dama rođena kao muškarac. Američki advokat Makronovih najavio je da će sudu predočiti "naučne dokaze i fotografije" kojima će dokazati neistinitost ovih tvrdnji.